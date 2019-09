Mainz (ots) - . Kinder, die in den 60er bis 80er Jahren in derBundesrepublik in sogenannte Kinderkurheime zur Erholung verschicktwurden, sollen teilweise gequält und misshandelt worden sein. Daszeigen Recherchen von "Report Mainz". Der Redaktion liegen ca. 250Erlebnisberichte ehemaliger Kurkinder vor. Darin berichten diese vonDrohungen und Schlägen, Erniedrigungen und Quälereien wiebeispielsweise den Zwang, das eigene Erbrochene immer wieder essen zumüssen.Solche Misshandlungen soll es bundesweit in denKindererholungsheimen von der Nordsee bis nach Bayern undBaden-Württemberg gegeben haben. Gesammelt hat diese Berichte AnjaRöhl, die eine Initiative ehemaliger "Verschickungskinder" gegründethat.Erstmals reden nun gegenüber "Report Mainz" sechs Frauen über ihredamaligen Erlebnisse: "Das war ein ganz schlimmer Albtraum für mich",sagt die heute in Berlin lebende Karin Kanitz. Leonie Seliger, heutewohnhaft in Canterbury, erinnert sich: "Richtiger Sadismus ist daabgelaufen." Als Trauma bezeichnet Katharina Petersen-Häusler ihrenAufenthalt in einem Kinderkurheim auf Sylt, der inzwischen mehr als50 Jahre zurück liegt, noch heute.Als besonders traumatisch beschreiben viele die Situation imSpeisesaal: Das Essen in den Einrichtungen wird übereinstimmend alseklig beschrieben: "Es wurde erbrochen in den Teller rein, und dieKinder mussten das Erbrochene mit dem restlichen Essen noch malessen. Haben wieder erbrochen, mussten es wieder essen, bis zum Ende.Das eigene Erbrochene. Das ist wirklich eines der schlimmstenGeschehnisse. Und das beschreiben fast alle", sagt Anja Röhl. Nochheute leiden die Frauen zum Teil massiv unter den inzwischen 50 Jahrezurück liegenden Geschehnissen, dies wird in allen Interviewsdeutlich: "Wir kamen anders zurück, als wir hingegangen sind. Wirkamen verletzt und verwundet zurück, in unseren Seelen und auchkörperlich", fasst Anja Röhl die Erfahrungen der Kinder von damalszusammen. "Das ging über zehn, zwanzig bis dreißig Jahre. Dasbetrifft Millionen Kinder und dieses muss aufgearbeitet werden", sagtAnja Röhl gegenüber "Report Mainz" und fordert "stattliche Hilfen".Diese sollten ähnlich organisiert sein wie der Fonds der ehemaligenHeimkinder.Aus Regierungsunterlagen geht hervor, dass bedürftige Kinder durchdie Kuren gestärkt werden sollten. Dabei sollte das Personal "ihnenLebensmut geben" und mit "einer besonderen Liebe" begegnen. 1963 gabes 839 solcher Kinderkurheime mit Platz für bis zu 350.000 Kinder proJahr. Im gleichen Jahr sind allein aus NRW über 200.000 kurbedürftigeKinder verschickt worden.Beteiligt an diesen Kinderverschickungen waren damals u. a.Jugendämter, Kommunen, Krankenkassen, DRK, Arbeiterwohlfahrt,Diakonie und Caritas. Auf Anfrage von "Report Mainz" erklären sieübereinstimmend, dass sie von solchen Misshandlungen, von absolutenEinzelfällen abgesehen, keinerlei Kenntnis hätten. DasBundesgesundheitsministerium und die Diakonie ließen die Fragen von"Report Mainz" unbeantwortet. Die Caritas versichert, sich intensivan Aufklärung und Aufarbeitung beteiligen zu wollen, sofern ihreEinrichtungen davon betroffen seien. In welchem Ausmaß es in denvielen Kinderkurheimen zu diesen beschriebenen Misshandlungen in derVergangenheit gekommen ist, ist bis heute unbekannt.Weitere Informationen finden Sie auf http://x.swr.de/s/10tnZitate gegen Quellenangabe "Report Mainz" frei.Bei Rückfragen rufen Sie bitte in der Redaktion "Report Mainz" an:06131 929-33351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell