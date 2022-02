Hunderte Menschen demonstrieren in New York gegen Krieg in Ukraine

NEW YORK (dpa-AFX) - Hunderte Menschen haben in New York gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine demonstriert. Mit ukrainischen Flaggen und Plakaten versammelten sie sich am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag in Manhattan unter anderem auf dem Times Square, vor dem russischen Konsulat und den Vereinten Nationen. Vor den zahlreichen ukrainischen Restaurants und Bars der Stadt bildeten sich teils lange Schlangen.

In der Millionenmetropole an der US-Ostküste leben rund 150 000 Ukrainer, nach Angaben von Bürgermeister Eric Adams die größte solche Gruppe in den USA. "Unsere Stadt steht mit ihnen zusammen", schrieb Adams via Twitter. "Diese nicht provozierte und nicht zu rechtfertigende Invasion in ihr Heimatland ist ein Angriff auf die Freiheit."/cah/DP/ngu