Neckarsulm (ots) - Alles für den Dackel, alles für den Hund: Anlässlich des Tags des Hundes bringt Lidl mit TV-Ikone Hausmeister Krause und Kult-Dackel Bodo ab dem 8. Juni die Sonderedition "Bodo's Beste" des Orlando-Hundefutters in alle Filialen. Die Comedyserie "Hausmeister Krause - Ordnung muss sein" avancierte in den Neunzigern zum Publikumsliebling. Die TV-Familie rund um Schauspieler Tom Gerhard alias Hausmeister Krause erlangte schnell Kultstatus, ebenso Dackel Bodo, der eine zentrale Rolle in der Serie spielte. Jetzt sind Hausmeister Krause und Dackel Bodo zurück mit einer klaren Empfehlung: die Orlando-Sonderedition "Bodo's Beste" - feine Pasteten in den Geschmacksrichtungen Huhn und Rind, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen zur Unterstützung des Knochenbaus und Zellschutzes.Die Hundemahlzeit gibt es in der praktischen 300-Gramm-Schale - natürlich nicht nur für Dackel. Unschlagbar dabei das Preis-Leistungsverhältnis, denn gesundes Fell, starke Knochen und die richtigen Nährstoffe gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis von 1,99 Euro je Multipack (4x300-Gramm-Schale mit zwei Geschmacksrichtungen) - solange der Vorrat reicht.Lidl kündigt "Bodo's Beste" mit einem Online-Video sowie weiteren zielgruppenspezifischen Aktivierungen in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram an: https://www.instagram.com/p/CA-CNzGDU28/ Das Online-Video zur Orlando-Sonderedititon ist ab morgen auf dem YouTube-Kanal von Lidl Deutschland zu finden. Am POS machen neben dem auffälligen Packaging auch Aufstecker und Preistafelunterhänger auf das Produkt aufmerksam.Lidl-Tierfuttermarken "Orlando" und "Coshida" sind Testsieger der Stiftung WarentestLidl bietet in seinen Filialen eine Auswahl von über 110 Produkten für die tierischen Lieblinge und überzeugt mit Qualität. Die Tierfutter-Produkte der Lidl-Eigenmarken "Orlando" und "Coshida" schneiden seit Jahren bei Stiftung Warentest mit "Sehr gut" bis "Gut" ab. Mit den "Orlando"-Schalen sowie "Coshida"-Dosen stellt Lidl die aktuellen Testsieger.Ã?ber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.