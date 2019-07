Hundeelend: Überhitzte Autos sind eine Qual für Vierbeiner

Wiesbaden (ots) - Schnell einige Besorgungen machen und den Hundim Auto lassen: Bei Sommerhitze kann das für Vierbeinerlebensbedrohlich sein - besonders wenn der Wagen in der prallen Sonnesteht. Dem Tierbesitzer drohen eine Anzeige wegen Tierquälerei undeine Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro, warnt das R+V-Infocenter.Wenn das Auto zur Todesfalle wirdSelbst wenn das Thermometer nicht auf Rekordwerte klettert, wirdes im Wageninneren schon nach wenigen Minuten sehr heiß - bis zu 50Grad Celsius oder mehr sind möglich. Diese extreme Hitze macht ausdem Auto schnell eine Todesfalle für Hunde. Grund dafür ist, dass dieVerbeiner nicht wie Menschen am ganzen Körper schwitzen. Sie gebendie Hitze vor allem durch Hecheln ab. "Ist aber die Umgebung zu warm,nutzt das Hecheln nichts mehr", sagt Stefanie Simon, Hundetrainerinund Expertin des R+V-Infocenters. Dann wird dem Tier nach kurzer Zeitübel, es erbricht, bekommt keine Luft mehr oder sein Kreislauf brichtzusammen. Im schlimmsten Fall stirbt es an einem Hitzeschock.Hund zu Hause warten lassenAuch gut gemeinte Hilfestellungen bedeuten für die Hunde oft keineErleichterung. "Im Sommer reicht es nicht aus, unter einem Baum zuparken, die Fensterscheibe runterzukurbeln und einen Napf voll Wasserhinzustellen", erklärt Simon. Die geliebten Vierbeiner solltendeshalb bei Außentemperaturen über 25 Grad Celsius lieber zu Hausewarten. Wenn er mitkommen muss, sollten Tierbesitzer besser in eineTiefgarage oder ein Parkhaus stellen. Zudem gibt es inzwischenStandklimaanlagen für das Auto, die die Temperatur beim Parkenniedrig halten. Auch Aufhalter für die Kofferraumklappe oderspezielle Aluminium-Netze, die man über das Auto legt, könnenErleichterung bringen.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Die Sonne wandert und aus Schatten wird schnell Sonne: Dassollten Tierbesitzer beachten, bevor sie den Wagen abstellen.- Ein feuchtes Tuch im Fußraum kühlt die Innentemperaturkurzfristig etwas ab. Hundebesitzer können sich zudem spezielleKühlmatten für Hunde besorgen.- Wer ein Tier in Not bemerkt, sollte umgehend versuchen, denHalter ausfindig zu machen. Bleibt das erfolglos, sofort Polizeioder Feuerwehr rufen. Nur im äußersten Notfall dürfen Passantenselbst die Scheibe einschlagen, um das Tier zu retten.Geldbuße bis 25.000 EuroWer seinen Hund bei Hitze im Auto lässt, muss mit rechtlichenKonsequenzen rechnen - dies kann als Tierquälerei eingestuft werden.In besonders schlimmen Fällen sieht das Tierschutzgesetz eineGeldbuße von bis 25.000 Euro vor. Sogar eine dreijährige Haftstrafeist möglich.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell