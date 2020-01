Die Hunde des Dow 2020

Weitere Suchergebnisse zu "Walgreens Boots Alliance":

Der Dow Jones Industrials (WKN:969420) verzeichnete 2019 eine starke Performance, was eine lange Reihe von soliden Gewinnen der 10 Jahre langen Hausse fortsetzte. Für das Jahr 2020 erhoffen sich die Anleger noch mehr davon, aber sie denken auch darüber nach, wie sie ihre Portfolios schützen können, wenn sich der Trend umkehren sollte.

Eine Möglichkeit, wie viele konservative Anleger sich absichern, ist die Investition in Dividendenwerte. Wenn du die Blue-Chip-Aktien magst, aus denen sich der Dow Jones Industrials zusammensetzt, dann könnte eine Strategie namens „Dogs of the Dow“ genau das sein, was du suchst. Nachfolgend findest du die neue Liste der Dogs of the Dow für das Jahr 2020 sowie einige Gedanken zu der Strategie und dazu, ob sie für dich sinnvoll ist.

Die Dogs of the Dow 2020

Aktie Dividendenrendite Rang im Jahr 2019 Dow (WKN:A2PFRC) 5,12 % N/A ExxonMobil 4,99 % 2 IBM 4,83 % 1 Verizon 4,01 % 3 Chevron 3,95 % 4 Pfizer 3,88 % 5 3M (WKN:851745) 3,26 % k.A. Walgreens (WKN:A12HJF) 3,10 % k.A. Cisco Systems 2,92 % 9 Coca-Cola 2,89 % 6

DATENQUELLE: YAHOO! FINANCE.

Neuzugänge für die Dogs of the Dow

Der größte Reiz der Dogs-of-the-Dow-Strategie ist ihre Einfachheit, denn man muss nur die zehn Dow-Aktien mit den höchsten Renditen zum 31. Dezember kaufen und im folgenden Jahr halten. Da diese Renditen im Laufe der Zeit steigen und fallen, ändern sich die Aktien, die die Dogs-of-the-Dow-Liste ausmachen, in der Regel jedes Jahr. Einige Aktien haben jedoch eine solide Erfolgsbilanz mit hohen Dividenden, sodass viele Aktien im Jahresvergleich immer wieder dabei sind.

2019 haben drei Dogs starke Kursgewinne erzielt und sie damit aus dem Rennen für 2020 genommen. JPMorgan Chase und Procter & Gamble legten 2019 um 43 bzw. 36 % zu und das reduzierte die Dividendenrendite natürlich entsprechend. Der Anstieg von 19 % im Jahr 2019 bei Merck war nicht ganz so stark, aber er reichte aus, um den Titel aus dem Club der Dogs zu werfen.

Die drei neuen Dogs für das Jahr 2020 hatten dagegen alle eine schwache Performance und verzeichneten trotz der erheblichen Gewinne des Gesamtmarktes 2019 Verluste. Durch eine Unternehmensumstrukturierung bei Dow Chemicals landete das Unternehmen auf Kosten von DuPont im Dow Jones Industrials. Zusätzlich war die Dividendenrendite des Chemiekonzerns deutlich höher als die von DuPont.

Unterdessen litt Walgreens unter der Nervosität im Gesundheitsbereich. Die Aufsichtsbehörden in Washington suchten nach Möglichkeiten, die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente zu senken, wobei sie Maßnahmen in Betracht zogen, die sowohl den Arzneimittelvertrieb als auch Apothekenverwaltungsgesellschaften betrafen.

Schließlich hatte 3M mit Problemen zu kämpfen, die Hersteller auf der ganzen Welt betrafen. Der Gesundheitsbereich und Angebote für Verbraucher bieten normalerweise einen gewissen Schutz gegen zyklische Abschwünge in den industriellen Geschäftsbereichen, aber 3M hatte aufgrund der Schwäche in der Unterhaltungselektronik und wegen geopolitischer Spannungen im Zusammenhang mit dem Handel Schwierigkeiten.

Die Dogs of the Dow haben 2020 etwas beweisen

Die Dogs of the Dow haben sich 2019 nicht gut geschlagen, da ihre Gesamtrendite von rund 19 % deutlich unter den 25 % Gewinn des breiteren Dow Jones Industrials lag. Das war das zweite in den vergangenen drei Jahren, in dem die Strategie nicht die Outperformance lieferte, die Anleger von den Dogs erwarten.

Dennoch gibt es Grund zum Optimismus für das Jahr 2020. Wieder einmal wird ein erhebliches Engagement im Energiebereich den Dogs eine Chance geben zu glänzen, wenn die Öl- und Erdgaspreise im kommenden Jahr nach ihrem langen Einbruch wieder ansteigen. Darüber hinaus könnten die neueren Mitglieder der Liste eine Erholung gegenüber ihrem jeweiligen Rückgang im Jahr 2019 erleben.

Die Dogs of the Dow werden den Gesamtmarkt nicht immer schlagen. Aber für diejenigen, die nach Blue-Chip-Aktien mit gesunden Dividenden suchen, sind die Dogs ein großartiger Ort, um sich nach Anlageideen umzusehen.

The Motley Fool besitzt eine Shortposition auf IBM und Procter & Gamble. The Motley Fool empfiehlt 3M und Verizon Communications.

