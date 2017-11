Hund und Katze fühlen sich wohl im Smart Home (FOTO)

Dortmund (ots) -Intelligente Haussteuerung macht Tierbesitzern das Leben leichter- innogy SmartHome: das Zuhause und die Haustiere immer im BlickWer die intelligente Haussteuerung innogy SmartHome nutzt, hatsein Zuhause auch unterwegs immer im Blick: Mit der Smartphone-Applässt sich schnell checken, ob alles in Ordnung ist. Bei Bedarf kannman Heizung, Licht und Geräte komfortabel fernsteuern. Besondersinteressant ist das für Besitzer von Haustieren, die sicher seinwollen, dass es Hund und Katze auch bei Abwesenheit gut geht.Wichtig ist das Raumklima: Die Temperatur lässt sich für dasZimmer, in dem das Tier sich bevorzugt aufhält, mit einemintelligenten Funkthermostat nach Wunsch einstellen. So ist es imWinter nicht zu kalt. Im Sommer geht es darum, die Überhitzung vonRäumen zu vermeiden. Dafür sorgt innogy SmartHome, indem es denelektrischen Rollladen bei zu starker Sonneneinstrahlung automatischherunterfährt.Immer im Blick hat man das vierbeinige Familienmitglied mit einersmarten Kamera: Mal schauen, ob der Hund schon wieder auf dem Sofaschläft - ein Blick auf das Smartphone gibt Gewissheit. Die Kamerasvon Samsung liefern nicht nur Bilder. Sie verfügen auch über eineZwei-Wege-Audiofunktion. Man kann also direkt mit seinem Haustiersprechen, um es zu beruhigen oder aufzumuntern. Umgekehrt kann man esauch hören. Und sollten Hund oder Katze einmal in Not geraten, schautschnell ein Nachbar vorbei und hilft.Jeder Haustierbesitzer kennt seinen Schützling selbst am bestenund weiß, wie er ihm die Zeit allein zu Haus verschönern kann. Mitinnogy SmartHome lassen sich zum Beispiel alltägliche Abläufe wie dasEinschalten der Beleuchtung, das Abspielen von Musik oder dasFernsehen steuern. So herrscht auch bei Abwesenheit eine vertrauteAtmosphäre im Haus oder in der Wohnung. Solche individuellenSzenarien kann man übrigens auch zum Schutz vor Einbrechern nutzen.Für Haustierbesitzer gibt es aktuell von innogy SmartHome inausgewählten Märkten des Einzelhandels eine Vorteilssaktion mitGewinnspiel.Über die innogy SEDie innogy SE ist das führende deutsche Energieunternehmen miteinem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihrendrei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und ErneuerbareEnergien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernendekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrumder Aktivitäten von innogy stehen unsere 23 Millionen Kunden. Diesenwollen wir innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungenanbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihreLebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sindDeutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einigeLänder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien,Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energienist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,7 Gigawatt auchaußerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und derMENA-Region (Middle East, North Africa). Als Innovationsführer beiZukunftsthemen wie eMobility sind wir an den internationalen Hotspotsder Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, Londonoder Berlin vertreten. Wir verbinden das breite Know-how unsererEnergietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern -vom Start-up bis zum Großkonzern. Mit geplanten Investitionen von 6,5bis 7,0 Milliarden Euro im Zeitraum von 2017 bis 2019 bauen wir denEnergiemarkt der Zukunft und treiben die Energiewende voran.innogy ist bunt, flexibel, voller Energie - let's innogize!VertriebWir versorgen derzeit rund 16 Millionen Stromkunden und 7Millionen Gaskunden in elf europäischen Märkten zuverlässig und zufairen Preisen mit Energie. innogy und auch die Onlinetochter eprimolanden bei Kundenbefragungen durch unabhängigeMarktforschungsinstitute regelmäßig auf den vordersten Plätzen.Gemessen am Absatz bzw. an der Anzahl der Kunden gehören wir aktuellin Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Tschechien, Ungarnund der Slowakei zu den größten Anbietern von Strom und Gas. Auch invielen Märkten Mittelost- und Südosteuropas haben wir gegenwärtigführende Positionen im Strom- und/oder Gasvertrieb. Mit dem Wandelder Energiemärkte verändert sich auch das Verhalten unserer Kunden:Immer mehr Haushalte verbrauchen nicht nur Strom, sondern erzeugenund speichern ihn selbst. Gleichzeitig erwarten sie Produkte, die aufihren individuellen Bedarf zugeschnitten sind. Deshalb konzentrierenwir uns verstärkt auf die Weiterentwicklung dezentraler undintelligenter Energielösungen wie etwa unsere innovativeProduktfamilie "SmartHome".Weitere Informationen unter www.innogy.comPressekontakt:innogy SEJulika GangPressesprecherinT +49 231 438-22 48julika.gang@innogy.comOriginal-Content von: Innogy SE, übermittelt durch news aktuell