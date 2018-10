Den Hund auf Trab halten / Arthrose ist die häufigste Ursache für Schmerzen beim Hund - Betroffen sind nicht nur ältere Tiere (FOTO)

Bonn (ots) -Nebel, Regen, stürmische Winde - der Herbst zeigt sich an somanchem Tag von seiner wenig angenehmen Seite. Wie gut, wenn auch derHund ein warmes Plätzchen diesem "Schmuddelwetter" vorzieht. Dochhalt! Anstatt sich über einen gemütlichen Sofa-Tag zu freuen, solltenHerrchen und Frauchen jetzt lieber stutzig werden. Wenn Hunde keineLust mehr auf Bewegung haben, ist das kein gutes Zeichen. Oftmalsstecken Schmerzen dahinter.Die häufigste Ursache für Schmerzen beim Hund ist die Arthrose,also ein Gelenkverschleiß, der das übliche altersbedingte"Zipperlein" überschreitet. Was passiert? Der Gelenkknorpel ist voneiner zähen Flüssigkeit, der Synovia, überzogen. Diese Gelenkschmieresorgt dafür, dass sich Gelenkflächen reibungslos gegeneinanderbewegen können. Sie federt auch harte Stöße, wie sie beim Laufen undSpringen entstehen, ab. Kommt es in diesem Zusammenspiel zuStörungen, sind dauerhafte Schäden die Folge.Meist tritt die Arthrose bei älteren Tieren auf, doch auch jungeHunde können betroffen sein. Rasse und Größe spielen eine Rolle,anatomische Fehlstellungen, Übergewicht, übertriebenes Training oderbakterielle Infektionen können ebenfalls zu Gelenkentzündungenführen. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sich eine Fehlernährungim Welpenalter später zu einer handfesten Arthrose auswachsen kann.Dennoch ist das Alter - und der damit verbundene Verschleiß - diehäufigste Ursache für die Arthrose.Leider ist Arthrose nicht heilbar. Der Hundehalter muss dennochnicht hilflos zusehen. Der Tierarzt kann zum Beispiel Schmerzmittelverschreiben, die unmittelbar Linderung bringen. Das ist auch deshalbso wichtig, damit der Hund die Lust an der Bewegung nicht verliert.Weitgehend schmerzfrei zu sein, ist die Voraussetzung für Therapienunterschiedlichster Art. An erster Stelle steht kontrolliertesBewegungstraining, damit die Gelenke nicht ganz "einrosten". AufGewaltmärsche sollte man verzichten, besser sind häufigere, dafürkürzere Spaziergänge.Auch die Hundephysiotherapie ist heute weit fortentwickelt. DieBehandlungen gleichen denen aus der Humanmedizin. Massagen, Kälte-und Wärmeanwendungen oder Ultraschalltherapien gehören dazu.Schwimmen hat ebenfalls einen guten Trainingseffekt. Noch besserbewährt haben sich Unterwasserlaufbänder, die bereits in einigenTierarztpraxen angeboten werden. Auf dem Laufband bleibt der Hundgezielt und relativ schmerzfrei in Bewegung. Untersuchungen habengezeigt, dass mit Wassertherapien der Muskelaufbau gefördert und dieBeweglichkeit Arthrose-geschädigter Hunde deutlich verbessert werdenkann. Angenehmer Nebeneffekt: Aktive Hunde nehmen weniger zu, dasentlastet die Gelenke zusätzlich. Unterstützend wirken auchNahrungsergänzungsmittel mit knorpelaufbauenden oderentzündungshemmenden Eigenschaften.Weitere Information zum Thema "Arthrose": http://ots.de/PBLWjIPressekontakt:Abdruck Text und Foto (nur in Verbindung mit dieser Meldung)honorarfrei bei Quellenangabe.Weitere Informationen: Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Dr. Sabine Schüller, Schwertberger Str. 14,53177 Bonn,Tel. 0228 / 31 82 96, E-Mail bft@bft-online.de, www.bft-online.deWörter 383, Zeichen 2.908Stand 18.10.2018Original-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell