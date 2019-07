Hund, Katze, Mensch / Mit Betaisodona Bisswunden desinfizieren (FOTO)

Pullach (ots) - Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Und auch Katzen sindgern gesehene Mitbewohner in deutschen Haushalten. Doch das Miteinander vonMensch und Tier ist nicht immer harmonisch: Es kommt immer wieder zu Bisswunden.Damit diese sich nicht gefährlich entzünden, sollten sie möglichst schnelldesinfiziert und anschließend weiter versorgt werden.Allein 30.000 bis 50.000 Tierbisse werden jedes Jahr in Deutschland registriert.90 Prozent davon sind Bisse von Hunden oder Katzen. Das Problem: Nach einemTierbiss entwickelt sich in zehn bis 15 Prozent der Fälle eine lokale, zum Teilschwere Infektion, die sich im ungünstigen Fall zu einer Blutvergiftung (Sepsis)ausweitet. Vor allem Katzenbisse haben es in sich. Bei ihnen ist dieInfektionsgefahr höher als bei Hundebissen, da die spitzen, scharfen Zähne tiefin Gewebe, Gelenke und Knochen eindringen. Nicht zu unterschätzen sind auchBisse von Menschen. Wenn bei einer Rauferei ein Kind das andere beißt, ist dieInfektionsgefahr sogar noch größer als bei einem Katzenbiss, da der menschlicheSpeichel sehr häufig aggressive Erreger enthält.Da Wundinfektionen innerhalb von Stunden auftreten können, ist es wichtig, dieBisswunde sofort zu versorgen. Das Risiko einer Infektion kann erheblichreduziert werden, wenn die Wunde zunächst gründlich gereinigt und anschließenddesinfiziert wird. Im Anschluss sollte die Wunde steril abgedeckt werden. Werbei der Desinfektion keine Kompromisse eingehen will, greift zu Betaisodona, derTraditionsmarke aus der Apotheke zur Desinfektion von akuten und chronischenWunden. Rezeptfrei als Salbe oder als Lösung mit dem Wirkstoff Povidon-Iodbietet Betaisodona ein breites Wirkspektrum gegen wichtige Erreger vonWundinfektionen und bekämpft 99,9 Prozent der relevanten Keime schnell.Betaisodona ist gut verträglich, brennt nicht auf der Haut und fördert einekomplikationslose Wundheilung. Mit gutem Grund vertrauen seit Jahrzehntenweltweit Ärzte und Kliniken auf Betaisodona.Mehr unter: https://www.betaisodona.de/Pressekontakt:Dr. Andreas ErberLeiter ÖffentlichkeitsarbeitHERMES ARZNEIMITTEL GMBHMarketing / Geschäftsbereich OTCGeorg-Kalb-Straße 5 - 882049 PullachT: +49 (0)89 79 102 - 138F: +49 (0)89 79 102 - 139E-Mail: erber@hermes-arzneimittel.comwww.hermes-arzneimittel.comOriginal-Content von: Hermes Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuell