Hunan Mendale Hometextile: Aktienanalyse vom 12.07.2018

Für die Aktie Hunan Mendale Hometextile aus dem Segment "Textilien" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 11.07.2018 ein Kurs von 4,6 CNY geführt.

Die Aussichten für Hunan Mendale Hometextile haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Hunan Mendale Hometextile mit einer Rendite von -29,39 Prozent mehr als 34 Prozent darunter. Die "Apparel & Textile Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,17 Prozent. Auch hier liegt Hunan Mendale Hometextile mit 33,56 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Hunan Mendale Hometextile lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hunan Mendale Hometextile in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hunan Mendale Hometextile verläuft aktuell bei 6,27 CNY. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 4,6 CNY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -26,63 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 5,41 CNY angenommen. Dies wiederum entspricht für die Hunan Mendale Hometextile-Aktie der aktuellen Differenz von -14,97 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".