Hunan Jiudian PharmaceuticalWie geht’s weiter, ?

Hunan Jiudian Pharmaceutical weist am 25.03.2020, 11:39 Uhr einen Kurs von 11.58 an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Arzneimittel" geführt.

Wie Hunan Jiudian Pharmaceutical derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,43 Prozent liegt Hunan Jiudian Pharmaceutical 1,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Arzneimittel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,55. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hunan Jiudian Pharmaceutical. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,23 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Hunan Jiudian Pharmaceutical damit 21,14 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,09 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -6,26 Prozent. Hunan Jiudian Pharmaceutical liegt aktuell 20,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".