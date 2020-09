Hunan Jingfeng Pharmaceutical: Was könnte jetzt noch passieren?

Für die Aktie Hunan Jingfeng Pharmaceutical stehen per 24.09.2020, 09:41 Uhr 5.63 CNH an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Hunan Jingfeng Pharmaceutical zählt zum Segment "Arzneimittel".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hunan Jingfeng Pharmaceutical einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hunan Jingfeng Pharmaceutical jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Hunan Jingfeng Pharmaceutical lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hunan Jingfeng Pharmaceutical in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Dividende: Derzeit schüttet Hunan Jingfeng Pharmaceutical niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 1,34 Prozentpunkte (0,22 % gegenüber 1,56 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hunan Jingfeng Pharmaceutical beträgt das aktuelle KGV 21,69. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Hunan Jingfeng Pharmaceutical ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

