Hunan Huakai Cultral and Creative: Tut sie es noch ein Mal?

Hunan Huakai Cultral and Creative weist am 27.09.2019, 12:18 Uhr einen Kurs von 10.97 CNY an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Spezialisierte Verbraucherdienste" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Hunan Huakai Cultral and Creative auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Hunan Huakai Cultral and Creative ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Verbraucherdienste) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 116,24 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 23 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 150,28 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hunan Huakai Cultral and Creative-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,46 CNY mit dem aktuellen Kurs (10,6 CNY), ergibt sich eine Abweichung von +1,34 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (10,57 CNY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,28 Prozent Abweichung). Die Hunan Huakai Cultral and Creative-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,48 Prozent liegt Hunan Huakai Cultral and Creative 2,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,91. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.