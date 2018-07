Hunan Haili Chemical Industry: Meinungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Kohl's":

Der Hunan Haili Chemical Industry-Schlusskurs wurde am 24.07.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 5,03 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".Unsere Analysten haben Hunan Haili Chemical Industry nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 131,05 ist die Aktie von Hunan Haili Chemical Industry auf Basis der heutigen Notierungen 90 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemicals" (1353,44) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

