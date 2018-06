Hunan Gold: Aktienanalyse vom 30.06.2018

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Hunan Gold per 29.06.2018 bei 6,84 CNH. Hunan Gold zählt zu "Diversified Metals & Mining".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Hunan Gold entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,55 % ist Hunan Gold im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metals & Mining (3,11 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,56 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Gold liegt bei einem Wert von 31,27. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metals & Mining" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hunan Gold damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an sechs Tagen im positiven Bereich, während an fünf Tagen eine negative Diskussion überwog. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Hunan Gold diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem drei Handelssignale (3 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.