Hunan Boyun New Materials: Was Sie wissen sollten?

Der Hunan Boyun New Materials-Kurs wird am 23.03.2020, 17:13 Uhr an der Heimatbörse Shenzhen mit 5.33 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Die Aussichten für Hunan Boyun New Materials haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hunan Boyun New Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 6,9 CNH. Der letzte Schlusskurs (5,58 CNH) weicht somit -19,13 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (6,07 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,07 Prozent Abweichung). Die Hunan Boyun New Materials-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Hunan Boyun New Materials-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Hunan Boyun New Materials damit 13,4 Prozent unter dem Durchschnitt (-18,8 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt -18,82 Prozent. Hunan Boyun New Materials liegt aktuell 13,37 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Hunan Boyun New Materials konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Hunan Boyun New Materials auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.