Hunan-Akrobatikshow begeistert Publikum in Düsseldorf (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die Akrobatikshow "Der Weg des Xiaoyu" fand in Düsseldorf statt.Über 500 Zuschauer kamen in der kalten regnerischen Nacht ins CCDCongress Center Düsseldorf, um die wundervolle Leistung der jungenHunan-Akrobaten zu bewundern.Das Stück "Der Weg des Xiaoyu" erzählt die Geschichte desAkrobaten Xiaoyu, der sich vor der Aufführung verletzt hatte, wodurcher den Glauben an sich verlor und aufgeben wollte, doch dann starteteer sein erfolgreiches Comeback. Die Geschichte beginnt imKrankenhaus, wo sich Xiaoyu, der sich am Bein verletzt hatte, von derBühne verabschiedet und seine Kameraden, mit denen er Tag und Nachtzusammen gelebt hatte, zurücklässt. Er fühlt Schmerzen und Qualen unddenkt darüber nach, aufzugeben.Xiaoyu träumt davon, mit seiner Kameradin an den Ringen zutrainieren ... Je graziöser der fliegende Körper ist, je mehr der Armdurch Bewegungen gedehnt wird, desto grausamer wird für ihn dieRealität. Gerade aus seinem Traum erwacht kehrt Xiaoyu in das kalteKrankenbett zurück. Sein Lehrer besucht ihn, um ihn zu trösten,ermutigt ihn und lässt ihn seine Ideale nicht aufgeben, aber er machtsich dennoch auch Sorgen, dass Xiaoyu die Leistung seiner Kameradenbeeinträchtigen würde. Der Lehrer zögert.Das Training der Akrobatiktruppe läuft wie bisher: Die Mädchentanzen in der Schlafsaal-Szene und zeigen ihre Unschuld und Naivität.Der Schlafsaal der Jungen ist auch nachts sehr lebhaft, und dieSchiebebetten werden zu Requisiten. Die Jungen pendeln geschmeidigzwischen den Eisenbettrahmen hin- und her und zeigen eine perfektedynamische Balance. Offensichtlich ist das Leben der Akrobatiktruppeglücklich und erfüllend, und das denkt auch Xiaoyu.In einer regnerischen Nacht vermisst Xiaoyu seine Kameraden unddie Zeit mit der Akrobatiktruppe. "Meine lieben Freunde, schlaft ihrschon? Ich kann euch leider nicht helfen ...", sagt er völlighilflos. Er vermisst das Scheinwerferlicht auf der Bühne, jetzt hater nur noch eine blendende Glühlampe über dem Krankenbett. Nachseiner Operation stellt er nach und nach fest, dass es er am liebstenmit seinen Kameraden auf der Bühne stehen will.Die Älteren in der Akrobatiktruppe bilden eine dreistöckigeLeiter. Ein kleinesMädchen klettert langsam von unten auf dieHandflächen und Schultern ihrer Kameraden und kletterte nach oben. Indieser Szene helfen die Kameraden einander, um Schwierigkeiten zuüberwinden und die Spitze zu erklimmen. "Ich danke euch für eureErmutigung", sagt Xiaoyu, der nun entschlossen ist, auf die Bühnezurückzukehren. Obwohl seine Mutter ihm davon abgeraten hat, kehrtXiaoyu mit Hilfe seiner Kameraden zur Akrobatiktruppe zurück. Als erzum Training zurückkehrt, ist es zwar mühselig, aber auch voll vonFreude.Berührender ist das Vertrauen zwischen Xiaoyu und seinen Kameradenin dem Stück und das Vertrauen der Darsteller auf der Bühne. VieleFlüge in der Luft, viele sichere Landungen und gegenseitigesVertrauen sind der Grundstein für eine erfolgreiche Leistung.Zwischen den Aufführungen gewannen vier Personen bei der Verlösungein Taschentuch der Hunan-Stickerei. Zwei Personen gewannen jeweilseinen Hin-und Rückflug von Frankfurt nach Changsha. Zwei Personengewannen eine Hunan-Reise inklusive Flugtickets und Hotel."Um im Scheinwerferlicht zu brilliren, muss ich vor den Augenanderer die Spitze erklimmen. Ich bin mein eigener Held", sangen sieüber die Persönlichkeit und das Streben der jungen Leute in der neuenÄra. In der letzten Szene von "Der Weg des Xiaoyu" wurden die Lieder"Unser Zeitalter" und "Unsere Bühne" zum Besten gegeben.