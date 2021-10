Humble & Fume-Aktie: Vielversprechendes Quartalsergebnis !

Das Cannabis-Zusatzunternehmen Humble & Fume Inc. (CSE:HMBL) (OTCPK: HUMBF) meldete seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2021 und das Jahr, das am 30. Juni 2021 endete, mit einem Quartalsumsatz von 19,4 Mio. US-Dollar, der um 33,7 % gegenüber dem gleichen Quartal des Geschäftsjahres2020 stieg. Der Umsatzanstieg ist in erster Linie auf starke Verkäufe im US-amerikanischen und kanadischen Zubehör-Großhandelsmarkt zurückzuführen.