Humble Brush Kids / Für Kinder kaufen & an Kinder spenden (VIDEO)

München (ots) -Gesunde und strahlend weiße Zähne nehmen heute in unsererGesellschaft einen großen Stellenwert ein. Schon bei den Kleinen wirddarauf geachtet, und so ist das Zähneputzen nach dem Essen und vordem Schlafen-gehen ein unumgängliches Must. Achten die Großen beiZahnbürsten auf "Zeroplastik", so können es die Kleinen bereits jetztlernen und auch etwas für unsere Umwelt tun. Denn bekanntlich führenauch viele kleine Schritte zu einem großen Ziel.Bambus statt PlastikDie Marke Humble Brush hat zum Thema "Zeroplastik" ein Konzeptentwickelt, das aus doppeltem Grund einfach genial ist. Zum einenwird der Stiel der Zahnbürste eben nicht aus Plastik, sondern ausBambus hergestellt. Die Pflanze ist nicht nur ein sehr schnellnachwachsender biologisch abbaubarer Rohstoff, sondern sie ist auchantibakteriell, d.h. das Düngen zum Schutz gegen Schädlinge entfällt.Zum anderen wird mit dem Verkauf der Bambus-Zahnbürste dieZahngesundheit von Kindern in ärmeren Ländern weltweit gefördert. Sofließt von dem Verkaufserlös ein Teil in die "Humble SmileFoundation", eine Stiftung, die für diese Projekte sorgt. Sie wirdweltweit von einem umfangreichen Team unterstützt, hierzu gehörenebenso "Ambassadors", weltweit führende Zahnärzten, wie sozialengagierte Pioneers, Helpers und sogar Humble Kliniken. Allengemeinsam ist das Engagement für unsere Umwelt, ebenso wie für diegute Sache, mehr dazu unter: www.humblesmile.org.Für Kinder gekauft = an Kinder gespendet!Die Humble Brush, die Bambuszahnbürste für Erwachsene, gibt esseit letztem Jahr auf dem deutschen Markt in gleich 5 trendigenBorstenfarben. Der Härtegrad für Erwachsen ist medium. Natürlich istauch die Verpackung umweltfreundlich und recycelbar.Nun gibt es auch für die Kleinen eine "Humble Brush Kids". Hierwurde natürlich darauf geachtet, dass der Griff etwas kürzer ist undso auch gut in der Kinderhand liegt. Ebenso sind die Borsten weicherund in der Stärke "ultra-soft" erhältlich. Gleich 4 lustige Farbengibt es hier: Gelb, Pink, Blau und auch Weiß. Und wenn der Nachwuchsbeim Einkaufen die süße Verpackung mit den Giraffen- und Ponyköpfenentdeckt, dann ist ein Kauf sicherlich unumgänglich.Ob Zahnbürsten für die Großen oder die Kleinen: Ziel muss es sein,die erschreckende Zahl von über 200 Millionen Plastikmüll zureduzieren, damit die Bilder der mit Plastik überschwemmten Meere derVergangenheit angehören. Konkret bedeutet das, den Alltag vonunnötigem Plastik zu entlasten und wo es Alternativen gibt, jeglicheVerwendung von Plastik zu vermeiden. Auch wenn es nur ein kleinerSchritt zu sein scheint: aber bei der Vielzahl der verwendetenZahnbürsten ist die Hinwendung zu Bambuszahnbürsten gesamt gesehendoch schon ein großer Schritt - vorausgesetzt wir alle, ob Groß oderKlein, machen mit!Die Humble Brush Kids ultra-soft ist über amazon.de sowie in denbundesweiten Filialen von Real, Globus und Kaufland erhältlich, UVP:EUR 2,95.Die Humble Brush für Erwachsene gibt es bei dm und Rossmann,UVP: EUR 3,99.Pressekontakt:Beauty PR Raacke, Tel. 089/67805707, Raacke@Beauty-PR-Raacke.deOriginal-Content von: TheHumble.Co, übermittelt durch news aktuell