Humax steigt in den Markt für Fahrzeugmobilität ein

Seongnam, Südkorea (ots/PRNewswire) - Humax hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine umfassende Mobilitätslösung für den Fahrzeugmarkt, einschließlich Service-, Geräte- und Hub-Plattform, eingeführt hat.Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kerntechnologien im Bereich der integrierten Mobilität an, darunter gemeinsame Mobilität, Flottenmanagement für Nutzfahrzeuge, Parkplatzbetrieb und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Es hat strategisch ergänzende Unternehmen weltweit erworben und in diese investiert, unter anderem in Asien und im Nahen Osten.Im Bereich der gemeinsamen Mobilität erobert RAiDEA, eine vom Humax-Konzern entwickelte Technologie, derzeit den Mobilitätsmarkt. RAiDEA ist eine All-in-One-Mobilitätsdienstplattform, die eine Reihe von Diensten wie B2C (Business-to-Consumer), B2B (Business-to-Business) und P2P (Peer-to-Peer) bietet. Diese Technologie eignet sich für Round-Trip-Fahrten, One-Way-Fahrten und Free-Floating-Infrastrukturen und ist für Fahrzeuge wie Autos, Motorräder, Fahrräder und Elektroroller konzipiert. RAiDEA wird derzeit in Humax Carplat Biz, Koreas fortschrittlichsten Business-to-Business-Carsharing-Dienst, integriert.Humax führt in Korea eine Reihe von Projekten durch, unter anderem die Lieferung von Mobilitätsgeräteplattformen an Socar und Green Car, zwei der größten Carsharing-Unternehmen des Landes. Außerdem arbeitet das Unternehmen mit wichtigen Betreibern in Asien und im Nahen Osten zusammen. Die Humax-Mobilitätsgeräteplattform bietet erhebliche Flexibilität und hilft den Dienstanbietern, durch maßgeschneiderte Lösungen in das gemeinsame Mobilitätsgeschäft einzusteigen oder dieses zu erweitern.Im Bereich des intelligenten Parkens bietet die RAiDEA Mobility Hub-Plattform (MHP) eine Vielzahl an Mobilitätsdiensten für Parkplätze - über eine einzige Plattform. Mit RAiDEA MHP werden Parkplätze in Drehschreiben umgewandelt, die ein umfassendes Angebot an Mobilitätsdienstleistungen bieten, darunter Parkplatzverwaltung, Gemeinschaftsparkplätze, Carsharing, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Fahrzeugwartung und Autowaschdienste.Auf der Grundlage seiner RAiDEA-Infrastruktur möchte Humax ein globaler Plattformanbieter werden, um Mobility as a Service (MaaS) für unterschiedliche Transportmittel zu ermöglichen. RAiDEA ist eine Cloud-basierte integrierte Mobilitätsplattform für verschiedene Dienste, die schnell und einfach angewendet werden können, und bietet flexible Over-the-air-Updates (OTA).Humax liefert außerdem Nutzfahrzeugtechnologie an Flottenbetreiber und bietet Lösungen für führende Unternehmen auf seinen Hauptmärkten in Nordamerika und Südamerika an. Die Dienste für Fuhrparkeffizienz verbessern Sichtbarkeit, Kontrolle und Einblick in den Betrieb von Fahrzeugen und sind auf dem Markt dafür bekannt, schnell auf unterschiedliche Kundenanforderungen zu reagieren."Humax wird dem globalen Markt umfassende Mobilitätsdienste anbieten, die mit der RAiDEA-Service-, Geräte- und Hub-Plattform ausgestattet sind", erklärte Jeff Kim, Geschäftsführer für weltweiten Vertrieb bei Humax. "Wir liefern nicht nur Lösungen an Koreas größtes Carsharing-Unternehmen, sondern haben auch Verträge mit großen Carsharing-Betreibern (CSO) im Nahen Osten und in Südostasien unterzeichnet, um unsere Mobilitätspräsenz zusammen mit unserem bestehenden Gateway-Geschäft erfolgreich auszubauen."Humax ist ein führender Anbieter von Video- und Breitband-Kundengeräten (CPE) und ein Anbieter von Mobilitätsplattformen. Der anhaltende Erfolg des Unternehmens beruht auf 30 Jahren Erfahrung in der IT-Branche, umfangreichen Investitionen und strategischen Partnerschaften.Weitere Informationen zu den Mobilitätslösungen von Humax finden Sie auf https://biz.humaxdigital.com (https://biz.humaxdigital.com/).Informationen zu Humax:Humax wurde 1989 gegründet und ist ein führender Gateway-Entwickler, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Verbrauchern durch kontinuierliche Forschung, Entwicklung und Innovationen bessere Systeme zur Inhaltsauslieferung anzubieten.Humax betreibt 20 Tochtergesellschaften und Niederlassungen auf der ganzen Welt und bietet derzeit 80 großen Rundfunkunternehmen und Mobilfunkanbietern hochwertige Video-Gateways, Set-Top-Boxen und Breitband-Gateways. Humax ist auch im Geschäftsbereich Mobilität tätig. Dazu gehören eine Service-, eine Geräte- und eine Hub-Plattform.Pressekontakt:Jenny HodgeAttention to Detail Communicationsjenny@a2dc.co.uk | +44 (0)7775 897360 oder mobility@humaxdigital.comBild hier herunterladen https://www.dropbox.com/sh/2il807l9y4xxdaf/AADr4iP2YZ2FDJXAdxzSvMOKa?dl=0Original-Content von: Humax, übermittelt durch news aktuell