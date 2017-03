Humanoide Roboter als Verkäufer im Einzelhandel / Die pi4_robotics GmbH stellt mit dem WORKERBOTKIOSK[TM] ein disruptives Einzelhandelskonzept vor (FOTO)

Berlin (ots) -Was vor kurzem noch wie eine Zukunftsvision in weiter Ferne klang,ist Realität geworden:Ein Kiosk in dem ausschließlich humanoide Roboter arbeiten werden- entwickelt von der pi4_robotics GmbH. Im Gegensatz zu ähnlichenKonzepten anderer Firmen, bei denen sich der Kunde selbst nehmen musswas er braucht, setzt pi4_robotics auf einen ultimativen Service. ImKiosk werden Produkte mittels modernster Robotertechnik angeboten undverkauft.Doch die Idee geht noch weiter: Im WORKERBOTKIOSK[TM] könnenProdukte direkt vor den Augen des Kunden gefertigt werden. Hierdurcheröffnen sich völlig neue Möglichkeiten der Individualisierung vonProdukten. pi4_robotics schafft mit diesem Konzept eine neueErlebniswelt für Konsumenten und ermöglicht eine einzigartigeServicequalität."Damit ist der WORKERBOTKIOSK[TM] die radikalste Umsetzung der"ein Stück" Fertigung und dies sofort bei Anforderung durch denKunden. "Transparenter und direkter geht es nicht.", erklärt MatthiasKrinke, Roboterpionier und Geschäftsführer der pi4_robotics GmbH.Für die Inhaber eines WORKERBOTKIOSK[TM] liegen die Vorteile aufder Hand: Die Lagerhaltung, fällt wesentlich geringer aus und "clickand collect" Einkäufe via Internet, bei denen die Kunden diebestellte Ware direkt vor Ort abholen, sind sehr leicht zurealisieren."Hierbei wird der Online-Einkauf mit einem besonderenEinkaufserlebnis vor Ort verbunden.", sagt Krinke.Die Besucher der EuroShop-Messe in Düsseldorf werden als erste dieGelegenheit haben, den von der pi4_robotics neu entwickeltenWORKERBOTKIOSK[TM] kennen zu lernen. Auf der Messe zeigt dasUnternehmen den Prototypen des WORKERBOTKIOSK[TM] als Einbauversionin Gebäude. Der Kiosk wird in dieser Version bündig in das Gebäudevon außen hineingeschoben.Pressekontakt:Dipl.-Ing. Matthias Krinkemail:pressoffice@pi4.deweb:www.workerbotkiosk.dewww.pi4.depi4_robotics GmbHGustav-Meyer-Allee 2513355 Berlin Germanyphone: +49 (30) 700 96 94 0fax:+49 (30) 700 96 94 69Original-Content von: pi4 robotics GmbH, übermittelt durch news aktuell