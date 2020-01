Köln (ots) - Mehr als 300.000 Menschen in der syrischen Provinz Idlib sind seitDezember 2019 vor Luftangriffen und Bombardements aus ihren Häusern geflohen.Trotz der kürzlich für Idlib ausgehandelten Waffenruhe zwischen der Türkei undRussland, sind hunderttausende Vertriebene unterversorgt und suchen Zuflucht imNorden Idlibs. Das humanitäre Hilfsnetzwerk Islamic Relief hilft den Menschenvor Ort mit Decken, Essen und Transporten.Verschärfte Feindseligkeiten zwischen Regierungstruppen und nichtstaatlichenbewaffneten Gruppen im nordwestlichen Regierungsbezirk Idlib haben seit Dezember2019 die Vertreibung von mehr als 312.000 Menschen verursacht. Ergänzend zu den400.000 Menschen, die bereits zwischen Mai und August 2019 vertrieben wurden,sind nun mehr als 700.000 Menschen auf der Flucht. Die Vertriebenen bewegen sichweiter nach Norden an die türkische Grenze oder Richtung Aleppo.Eine der Vertriebenen ist die 35-jährige Mariam*, die aus einem Dorf bei Maarratal-Numan südlich von Idlib geflohen ist. "Mein Dorf wurde belagert undbombardiert. Alle haben versucht, ihre Häuser schnell zu verlassen und derBelagerung und den Bombardements zu entkommen", erzählt die mehrfache Mutter."Die Straße, auf der wir mit dem Auto flohen, wurde bombardiert und dieKampfflugzeuge verfolgten uns. Wenn ich das Geräusch von Flugzeugen höre,zittere ich am ganzen Körper und habe Angst. Ich erstarre vor Angst."Als die Bombardements anfingen, verließen Mariam und ihre Familie ihr Haus, ohneetwas mitnehmen zu können. Sie haben keine Wechselkleidung, keine Decken undkein Geld, alles wurde von den Bomben vernichtet. Mariam und ihre Familie lebenaktuell in einem verlassenen Haus ohne Wände, ohne Fenster und ohne Schutz. "Wirfrieren, wir schlafen ohne Decke. Es regnet auf uns und der eisige Wind fegtdurch das Haus. Wir haben nichts! Ich trauere, um unseren Zustand, aber auch ummeine toten Nachbarn und Freunde. Ich habe sie sterben sehen", schildert Mariamgefasst.Wie auch in Mariams Dorf wurden im letzten Monat zahlreiche Lager, Schulen undMärkte im Süden der Provinz Idlibs beschossen und zivile Opfer gemeldet. Kälteund Regen verschärfen zudem den humanitären Bedarf in Nordwest-Syrien. Zeltewerden überflutet und die Vertriebenen sind niedrigen Temperaturen ausgesetzt,während sie in unsicheren Notunterkünften oder unter freiem Himmel schlafen.Hohe Kraftstoffpreise und Treibstoffknappheit behindern zudem die Flucht und denTransport von Zivilisten, aber auch den von Hilfslieferungen.Während sich bereits im Sommer die Situation für medizinische Versorgung durchhumanitäre Helfer zuspitzte und ihre Hilfe unmöglich machte, können dieHilfsorganisationen im Süden Idlibs unter den schlechten Bedingungen weiterhinkeine ausreichende Hilfe leisten. Auch Ahmed Mahmoud, Missionsleiter von IslamicRelief Syrien berichtet: "Mehrere Hilfsorganisationen wurden gezwungen, dieOperationen im Süden von Idlib auszusetzen. Wenn die derzeitige Unsicherheitanhält oder sich weiter verschlechtert, werden weitere Organisationen dieseOption erwägen. Dies wird die gemeinsame Unterstützung, die wir fürHunderttausende von Vertriebenen leisten können, nur weiter einschränken." Dasinternationale Hilfsnetzwerk von Islamic Relief konnte mit seinem Notfallfondsbereits 312.000 Euro für Nothilfe in Idlib bereitstellen.Weitere Zugangsschwierigkeiten sind auf die unbeständige Sicherheitslage und dieschlammigen Straßen zurückzuführen. Schutz, Nahrung, Unterkünfte undNon-Food-Items sowie die gesundheitliche Versorgung der Binnenvertriebenen sindzentrale Leistungen der humanitären Hilfe vor Ort. Die jüngste Vertreibungswelleverschärft die bereits katastrophale Situation in Idlib. Der dicht besiedelteRegierungsbezirk im nordwestlichen Syrien beherbergt bereits Vertriebene ausganz Syrien. Mehr als drei Millionen Zivilisten harren im Kriegsgebiet aus,wobei die überwiegende Mehrheit von ihnen Frauen und Kinder sind.Aktuelle Hintergrundinformationen: Der UN-Sicherheitsrat verlängerte nachwochenlanger Blockadehaltung Russlands, kurz vor Ablauf der Frist amFreitagabend, die Hilfslieferungen nach Syrien, von der bisher drei Millionennotleidende Menschen profitieren. Der verabschiedete Text fällt jedoch hinterdie bisherige Regelung zurück. Denn der Kompromiss könnte Notleidende im NordenSyriens von Hilfslieferungen abschneiden.*Name wurde von der Redaktion geändertPressekontakt:Sara Ahmed Martinez, PressereferentinTelefon: 0221 200 499-2279E-Mail: presse@islamicrelief.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50131/4489702OTS: Islamic Relief Deutschland e.V.Original-Content von: Islamic Relief Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell