Humanitäre Qualitätsstandards für eine sich stetig verändernde Welt / Neuauflage des Sphere-Handbuchs in Bonn vorgestellt

Bonn (ots) - Der Bedarf an humanitärer Hilfe ist so groß wie nie.Wie können diese globalen Herausforderungen gelöst werden? DasSphere-Handbuch mit Mindeststandards für die humanitäre Hilfe istseit 20 Jahren eine Essenz jahrzehntelanger Erfahrung von Helfendenund Hilfeempfängern. Es gibt wichtige Handlungsanweisungen, umMenschen in Not ein Leben in Würde zu ermöglichen. Die vierteNeuauflage wurde am 4. Dezember in Bonn einem Fachpublikumvorgestellt.Wenn die Erde bebt, Tsunamis Städte überschwemmen, WirbelstürmeLandstriche verwüsten, Menschen vor Hungersnöten und Kriegen fliehen,ist humanitäre Hilfe gefragt. Hilfsorganisationen agieren dabeiprofessionell nach internationalen Standards. Die bekanntesten sinddie von Sphere, festgehalten in einem Handbuch. Es ist eines deranerkanntesten Instrumente für die Bereitstellung humanitärerMaßnahmen, die den Bedürfnissen von Menschen in Not entsprechen.Nationale und internationale Organisationen, die Vereinten Nationenund Regierungsbehörden auf der ganzen Welt nutzen diese Leitlinienbei Planung, Durchführung und Bewertung von humanitärenHilfseinsätzen."Die Welt verändert sich stetig und damit der Bedarf an Hilfe",erläuterte Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von AktionDeutschland Hilft bei der Vorstellung der neuen Ausgabe im Post TowerBonn. "Das neue Sphere-Handbuch 2018 baut auf den neuestenEntwicklungen und Erkenntnissen in der humanitären Hilfe auf."Aktion Deutschland Hilft ist ein sogenannter Sphere Focal Pointmit drei Ansprechpartnern: Axel Schmidt (ASB), Dr. Oliver Hoffmann(Johanniter) und Dr. Markus Moke (Aktion Deutschland Hilft). DasNothilfebündnis setzt sich aktiv für die Anwendung derSphere-Standards ein. Die Focal Points arbeiten mit lokalen undinternationalen Organisationen zusammen und fördern die Einbeziehungvon Sphere-Standards in der humanitären Hilfe, teilen Wissen überRechenschaftslegung, Verantwortung und Qualität, führen Schulungendurch und sorgen für die Verbreitung der Sphere-Minimumstandards "Wirsind stolz, dass Aktion Deutschland Hilft als Sphere Focal Pointmaßgeblich zu einer Verbesserung des Verständnisses von Sphere unddamit einer angemessenen Umsetzung humanitärer Hilfsprojektebeiträgt", sagt Roßbach. "So können Experten ihr Wissen überQualitätssicherung in weltweiten Projekten weitergeben."Die Vorstellung der Auflage von 2018 war verknüpft mit einerVeranstaltung für ein ausgewähltes Fachpublikum. Auf der Bühnediskutierten Christine Knudsen, Geschäftsführerin von Sphere, MichaelAhrens vom Auswärtigen Amt, Karin Settele, Geschäftsführerin von Helpe.V. sowie Kathrin Mohr, Leiterin des GoHelp-Programms der DeutschenPost DHL Group über humanitäre Qualität und Verantwortung. "Spherehat zu einer globalen Bewegung beigetragen, die dazu geführt hat,dass Menschen diesen Ansatz und die Standards überOrganisationsgrenzen, Länder und Einsätzen hinweg verfolgen. Diestrug gewissermaßen zu einem gemeinsamen Sprachverständnis und einerwahrhaftigen Wertegemeinschaft bei", sagt Knudsen. Unter dem Hashtag#SphereHandbook beteiligten sich die Veranstaltungsgäste auch überdie sozialen Netzwerke an der Diskussion.