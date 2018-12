Humanitäre Lage im Jemen spitzt sich weiter zu: action medeor sendet dringend benötigte Hilfsgüter

Tönisvorst (ots) - Millionen Menschen hungern, hunderttausendeLeben sind bedroht. Die Lage im Jemen hat sich in den vergangenenWochen und Monaten weiter verschlechtert. Die Vereinten Nationensprechen von der schlimmsten humanitären Katastrophe unserer Zeit,doch meist spielt sich das Leid der Menschen abseits derAufmerksamkeit der westlichen Öffentlichkeit ab.action medeor Mitarbeiter stehen permanent mit lokalen Partnern imKontakt, um sich zur aktuellen Situation im Land auszutauschen undweitere Hilfe zu koordinieren. Don Magbanua, Programkoordinator derlokalen Partnerorganisation ADRA Yemen, berichtet von der Situationvor Ort. "Im Jemen herrscht eine große Cholera-Epidemie, die immernoch nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte. Mehr als 1,2Millionen Menschen haben sich bisher infiziert. Und das ist nur einevon vielen Krankheiten, unter denen die Menschen im Jemen aktuellleiden und auch sterben."Die lokale Organisation ADRA Yemen betreibtGesundheitseinrichtungen, die oft die einzige Anlaufstelle fürPatienten darstellen. Die lokale Gesundheitsinfrastruktur ist fastvollständig zusammengebrochen, Ärzte werden seit Monaten nichtbezahlt, sichere und geprüfte Medikamente sind kaum noch verfügbar."Wir arbeiten mit action medeor zusammen, um den Menschen im Jemenlebensrettende Medikamente zugänglich zu machen. Das ist eine großeHilfe für die Bevölkerung, denn so können Patienten behandelt werdenund erhalten Zugang zu Basismedikamenten, die sonst nicht erreichbarwären", so Magbanua."Die Nothilfe für unsere Partner im Jemen war ein Schwerpunktunserer Arbeit in diesem Jahr", berichtet Bernd Pastors,Vorstandssprecher von action medeor. "Fast monatlich haben wir großeHilfslieferungen aus unserem Medikamentenlager verschickt, die letzteerst in der vergangenen Woche. Die Logistik in das von Kriegsgebietist kompliziert, aber gemeinsam mit unseren lokalen Partnern habenwir zuverlässige Wege gefunden, die Versorgung aufrecht zu erhalten."Alleine im Jahr 2018 hat action medeor Medikamente und medizinischesMaterial im Wert von über einer Million Euro anGesundheitseinrichtungen im Jemen versendet. Enthalten wareninsbesondere dringend benötigte Basismedikamente wie Antibiotika,Schmerzmittel aber auch Verbandsmaterial und Infusionslösungen zurVersorgung von Cholera-Erkrankten.Auch im kommenden Jahr muss die Nothilfe für die Menschen im Jemenweitergehen. Dafür ist action medeor auf Spenden angewiesen:Spendenkonto action medeorSparkasse KrefeldBIC: SPKRDE33IBAN: DE78320500000000009993Stichwort: Nothilfe Jemenaction medeor ist Mitglied im Bündnis Aktion Deutschland Hilft. AuchAktion Deutschland Hilft ruft zu Spenden für die Nothilfe Jemen auf:Spenden-Stichwort: Hunger JemenIBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30, BIC: BFSWDE33XXXPressekontakt:ulrike.schwan@medeor.deOriginal-Content von: action medeor, übermittelt durch news aktuell