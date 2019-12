Bonn (ots) - Für das Jahr 2020 prognostizieren die Vereinten Nationen heute,dass fast 169 Millionen Menschen weltweit auf humanitäre Hilfe und Schutzangewiesen sein werden - eine Zahl etwa doppelt so hoch wie die EinwohnerzahlDeutschlands. Und das, nachdem mit knapp 149 Millionen Menschen in humanitärerNot bereits dieses Jahr erneut ein trauriger Rekord gebrochen wurde. Anfang 2019hat das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" mit demJemen, der Demokratischen Republik Kongo, Syrien, Bangladesch/Myanmar undMittelamerika fünf Länder bzw. Regionen benannt, die als humanitäre Krisenherdein diesem Jahr einen besonderen Fokus benötigen. "Blicken wir jetzt, kurz vordem Ende des Jahres, noch einmal auf diese Krisen, haben sich die Prognosen derHilfsorganisationen in unserem Bündnis leider bestätigt. Die humanitären Folgensind zum Teil dramatischer als befürchtet", resümiert Manuela Roßbach,geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft". "Weiterhin sind vorallem gewaltsame Konflikte die Ursache für die ständig wachsende Not auf derWelt. Hinzu kam dann auch noch der Zyklon Idai, der im März des Jahres denSüdosten Afrikas verwüstete", so Roßbach weiter.Hier berichten Experten der Hilfsorganisationen im Bündnis über die aktuellenhumanitären Lagen in im Jemen, in Syrien und in der Demokratischen RepublikKongo.1. Sterben im Jemen: Spitze der Hungersnot im ewigen Krieg"Der Jemen durchlebt die schlimmste humanitäre Krise der Welt. Bald fünf Jahredauert der Krieg im Land bereits an. 17 Millionen Jemeniten benötigen humanitäreHilfe - keine Bevölkerung weltweit lebt unter größerer Hungersnot. FinanzielleEngpässe, Transportschwierigkeiten, Treibstoffmangel und Sicherheitsinstabilitätsind Hindernisse für viele der Menschen im Jemen. Seit Januar 2019 wurden687.135 Verdachtsfälle von Cholera und 898 damit verbundene Todesfälleregistriert. Die Jemeniten sind erschöpft von einem langen Krieg, der diesoziale und wirtschaftliche Struktur des Landes zerstört hat. PsychosozialeUnterstützung bleibt eine Herausforderung einem Staat, in dem der Begriff derpsychischen Belastung wenig Beachtung findet. Unser Appell an die internationaleGemeinschaft: Sie muss eine friedliche Lösung für die Jemenkrise finden.Humanitäre Akteure müssen sich darauf konzentrieren, mehr Ressourcen zumobilisieren, um jedes mögliche Leben im Jemen zu retten," Muhammad ZulqarnainAbbas (Country Director im Jemen bei Islamic Relief).2. Syrien: Politisches Kräftemessen auf Kosten der Zivilbevölkerung"Syrien ist weiterhin in vielen Teilen des Landes tief in den Konfliktverwickelt. Nicht nur die Lage in Idlib ist dramatisch, die militärischeOperation der Türkei in Afrin und nun im Nordosten des Landes hat ebenfalls zumassiver Vertreibung und Kriegsverbrechen geführt. Neben den militärischenZielen werden auch zivile Ziele und humanitäre Akteure angegriffen. Der Rückzugvon Hilfsorganisationen könnte zu einem Kollaps des sensiblen und weitestgehendimprovisiert organisierten medizinischen Systems führen, was eine erneute großeFluchtbewegung auslösen würde", so Kayu Orellana, Nahost-Teamleiter bei Help -Hilfe zur Selbsthilfe. "Die Priorität für Help und weiteren Organisationen ist,stets Leben zu schützen und Leid zu verringern. Wir fordern daher, dass dieKämpfe umgehend eingestellt werden und humanitäre Akteure Zugang zu denbetroffenen Menschen erhalten. Zudem muss mit vermehrter Anstrengung an einerpolitischen Lösung für den Konflikt gearbeitet werden."3. Demokratische Republik Kongo: Kampf gegen Ebola und Hunger"Die Ernährungskrise im Kongo hat sich noch einmal deutlich verschlimmert: BisEnde 2019 sind 15,6 Millionen Menschen von Ernährungsunsicherheit betroffen undbenötigen Unterstützung - nochmal 2,5 Millionen mehr als 2018", beschreibtJohannes Schildknecht DR Kongo-Referent von Malteser International die aktuelleSituation. "Hinzu kommt die Ebola-Krise: Die Anzahl an Neuerkrankungen pro Wocheist zwar gesunken, die angespannte Sicherheitslage und Angriffe aufEbola-Behandlungszentren erschweren die Hilfsmaßnahmen jedoch enorm. Wir habenin Ituri eine Ebola-Isolierstation im Einsatz. Auch hier war die Bevölkerung zumTeil stark verunsichert und stand den Hilfsmaßnahmen zunächst kritischgegenüber. Im offenen Dialog konnten meine Kollegen die Situation beruhigen."Auch die Johanniter kämpfen im Kongo gegen die schwere Epidemie: "Wir haben seitAusbruch der Krankheit bereits 240 Wasserstationen an öffentlichen Orten wieMärkten, Schulen und Krankenhäusern installiert, wodurch rund 300.000 Menschendie Möglichkeit haben, sich regelmäßig die Hände zu waschen", berichtet KatjaGürten, zuständige Projektkoordinatorin der Johanniter für den Kongo. "Parallelklären wir in den Gemeinden die Bevölkerung über das Virus und dieAnsteckungsgefahren auf. Die Ansteckungsraten sinken zwar kontinuierlich,eingedämmt werden konnte der Krankheitserreger bisher aber nicht. Die permanenteGewalt gegenüber der Bevölkerung zwingt sie zur Flucht, wodurch der Virusweitergetragen wird. Zudem leben die Menschen im Wald, in Zelten oder beianderen Familien ohne Zugang zu Nahrung und sauberem Wasser. Dadurch treten auchKrankheiten wie Masern und Cholera wieder verstärkt auf."Weitere Informationen sowie die Einschätzung zu den Krisen durch EL Niño inMittelamerika, in Bangladesch/Myanmar sowie in Mosambik nach Zyklon Idai findenSie im Factsheet unter: http://ots.de/QfVNuFEine Bildergalerie finden Sie hier: http://ots.de/qUdYHaEine Bilderkollektion zu humanitären Krisen 2019 finden Sie zum Download unter:https://mediathek.aktion-deutschland-hilft.de/?c=1138&k=ebab1b91c9Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschenHilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, umschnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führenihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so diebisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter dem gemeinsamenSpendenkonto 10 20 30 bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vomDeutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und dem DeutschenSpendenrat angehörige Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf.www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50116/4458775OTS: Aktion Deutschland Hilft e.V.Original-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell