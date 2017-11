Humanitäre Krise in der Ukraine spitzt sich zu - politisch Verantwortliche müssen handeln

Berlin (ots) - Die in der Ukraine engagierten internationalen undlokalen humanitären Organisationen haben sich heute in Berlin zueiner Konferenz zusammengefunden, um auf die vergessene humanitäreKrise im Osten des Landes aufmerksam zu machen und dieEntscheidungsträger zu einer spürbaren Verbesserung der Lage in derUkraine zu bewegen.Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit nimmt das menschliche Leidin der Ostukraine weiter zu. Vor fast vier Jahren haben diebewaffneten Auseinandersetzungen begonnen und sie halten bis heutean. Innerhalb der zehn Kilometer breiten Zone entlang derKonfliktlinie gibt es durchschnittlich 40 Zwischenfälle am Tag. Unddie Bevölkerung zu beiden Seiten des Verlaufs driftet immer weiterauseinander.Die sich andauernd verschlechternde humanitäre Lage istalarmierend. Das ACCESS-Konsortium, bestehend aus People in Need,Action contre la Faim, Ärzte der Welt und ACTED/REACH, ruft dazu auf,deutlich mehr zu unternehmen, um die grundlegenden Bedürfnisse derBevölkerung zu befriedigen. Der Appell richtet sich an dieKonfliktparteien, an die internationale Gemeinschaft sowie an diehumanitären Akteure.Aktuell stagnieren die Gespräche, ein politischer Durchbruch innaher Zukunft scheint unwahrscheinlich. Gleichzeitig ist diehumanitäre Hilfe unterfinanziert. Rund vier Millionen Menschenbefinden sich in kritischer Lage und benötigen dringend Hilfe. Es isthöchste Zeit, dass alle involvierten Akteure gemeinsam nach einerumsetzbaren Lösung suchen.Einen Beitrag zum Dialog leistete die internationale Konferenz"Die Ukraine: eine vergessene humanitäre Krise innerhalb Europas?" am22. November in Berlin. Sie wird vom ACCESS-Konsortium organisiertund von der Europäischen Kommission unterstützt. Teilnehmer warenlokale und internationale Nichtregierungsorganisationen,Repräsentanten der Zivilgesellschaft, der Vereinten Nationen, derEuropäischen Union, Geldgeber sowie politische Vertreter vonParteien, aus Parlamenten und Regierungen.Ein Ziel der Konferenz war es, die humanitäre Lage in den Fokus zustellen. Meist spielt sie in den diplomatischen Bemühungen nur eineuntergeordnete Rolle, denn dabei geht es in der Regel umSicherheitsaspekte und politische Dimensionen. Ein Versäumnis, wieSimon Panek, Präsident von People in Need und Vorsitzender desACCESS-Konsortiums sagte: "Die Kämpfe, die Handelsblockade, derfehlende Zugang zu lebensnotwendiger Grundversorgung - all das hatdie Bevölkerung in große Not gestürzt. 1,2 Millionen Menschen habenkeinen gesicherten Zugang zu Nahrungsmitteln; bei 176.000 von ihnenist die Versorgungslage äußerst kritisch. Und dies geschiehtunmittelbar vor den Toren der Europäischen Union."Darüber hinaus suchten die Vertreter der anwesenden Institutionennach Wegen aus der Sackgasse und skizzierten die bislangunternommenen Initiativen. Dazu zählen diplomatische Verhandlungen,ein nationaler Strategieplan und der Plan der Europäischen Union zuintegrierten humanitären und entwicklungspolitischen Programmen fürdie Ukraine. "Die EU hat von Beginn der Krise an eine führende Rollegespielt, um die Not zu lindern", sagte der EU-Kommissar fürhumanitäre Hilfe und Krisenschutz, Christos Stylianides. "Wir wollenauch in Zukunft dabei helfen, die Folgen des Konflikts für dieBevölkerung abzumildern. Wir leisten humanitäre Hilfe für diegefährdesten Gruppen und unterstützen Reformen und Entwicklung, wodies möglich ist."Um das Leid der Menschen in der Ukraine zu lindern, fordern dieVertreter des ACCESS-Konsortiums nun verbindliche Zusagen auf allenEbenen.Pressekontakt:Ute ZURMÜHLLeitung Medien & KommunikationLeopoldstr. 236, 80807 München,t. +49 (0) 89 45 23 081-24m. +49 (0) 160 855 74 27@ ute.zurmuehl@aerztederwelt.orgwww.aerztederwelt.orgOriginal-Content von: Ärzte der Welt, übermittelt durch news aktuell