Humanitäre Hilfe muss auch die Schwächsten erreichen / Handicap International zum Welttag der Humanitären Hilfe

München (ots) - Zum Welttag der humanitären Hilfe am 19. Augustmacht die Hilfsorganisation Handicap International darauf aufmerksam,dass Nothilfe auch Menschen erreichen muss, die häufig keinen Zugangzu Hilfsangeboten haben: Menschen mit Behinderung, Ältere, undschwangere Frauen.Drei Viertel der Menschen mit Behinderung, die in Notsituationenleben, haben keinen ausreichenden Zugang zu Wasser, Nahrung,Gesundheit und Unterkünften: Ihre Bedürfnisse werden häufig nichterfasst. Sie können weder lange Zeit Schlange stehen, um Lebensmittelzu erhalten, noch Wasser pumpen und tragen. Handicap Internationalhat es sich zur Aufgabe gemacht, dass diese Menschen in der Nothilfenicht vergessen werden. Spezialisierte Teams der Organisationversorgen sie gezielt mit dem Nötigsten. Zudem kümmern sie sichdarum, dass für Menschen mit Behinderung die Umgebung barrierefreigestaltet wird - zum Beispiel in Flüchtlingslagern, damit sieVersorgungs- und Anlaufstellen oder sanitäre Einrichtungen erreichenund nutzen können.Niemanden zurücklassen: Inklusion in der humanitären HilfeArtikel 11 der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) legt fest,dass Menschen mit und ohne Behinderung in Not- und Krisensituationenden gleichen Schutz erhalten müssen. "Doch in der Nothilfe werdenMenschen mit Behinderung besonders oft vergessen - dabei machen siemit 15 Prozent der Weltbevölkerung eine der größten Minderheitenaus", sagt Susanne Wesemann, Geschäftsführerin von HandicapInternational Deutschland. "Oft fehlt das Bewusstsein über dieBedürfnisse dieser Menschen. Hier setzen wir an." Mit Finanzierungdurch das Auswärtige Amt unterstützt Handicap International gemeinsammit der Christoffel Blindenmission (CBM) seit 2016 deutschstaatlicheund zivilgesellschaftliche Akteure der humanitären Hilfe darin, ihreKapazitäten für die Durchführung inklusiver Hilfsmaßnahmen zu stärken- durch Seminare, Coaching und wissenschaftliche Kooperationen.Humanitäre Hilfe inklusiv zu gestalten ist ein Schwerpunkt derArbeit von Handicap International in Krisenregionen weltweit. Dabeiarbeitet die Organisation eng mit lokalen und internationalenHilfsorganisationen zusammen, damit Hilfsangebote auch für Menschenmit Behinderung zugänglich gemacht werden. Dazu zählen unter anderemNahrungsmittelverteilung, sanitäre Versorgung und Hygiene,Gesundheitsversorgung, Unterkünfte oder Bildung.