Humanitäre Hilfe nach Überschwemmungen in Peru / Kindernothilfe unterstützt mit 75.000 Euro

Duisburg (ots) - Zahlreiche Tote, dramatische Rettungsaktionen,zerstörte Straßen, Brücken, Häuser und Dämme - für weite Teile Perusgilt der Notstand. Hunderttausende Menschen sind von anhaltendemStarkregen und Überschwemmungen betroffen. Zehntausende sindobdachlos und stehen vor dem Nichts. Die Kindernothilfe stellt denFamilien zunächst 75.000 Euro für Humanitäre Hilfe zur Verfügung.Die Serie der extremen Klima-Phänomene, die in Lateinamerika inden zurückliegenden beiden Jahren extreme Schäden und Verwüstungenverursacht haben, reißt nicht ab. Nach wochenlangen pausenlosenschweren Regenfällen wurde in der Küstenregion im Norden Perus bishin zur Hauptstadt Lima der Notstand ausgerufen. Am stärksten hat esdie ländlichen Gebiete getroffen, in denen die Menschen traditionellmit Lehmziegeln bauen. Zahlreiche Kinder und Erwachsene kamen beiErdrutschen und Schlammlawinen ums Leben, viele Dörfer wurdenverschüttet. Weniger Regen ist auch für die kommenden Tage nicht inSicht.Das Team der Kindernothilfe, das von der Kleinstadt Moro in derNähe von Chimbote an der nördlichen Küste von Peru aus arbeitet, hatzurzeit Kontakt zu 24 Dörfern in dieser Region. Einige Gemeinden sindvon der Außenwelt abgeschnitten, die Strom- und Telefonverbindungensind ausgefallen. Die Mitarbeitenden stehen im Kontakt mit denörtlichen Zivilschutz-Einrichtungen und versuchen derzeit, einumfassendes Lagebild zu erstellen. Die Kindernothilfe hat heute75.000 Euro Soforthilfe für die Beschaffung von Hilfsgütern und dieVersorgung von Familien bereitgestellt.Die Kindernothilfe bittet um Spenden:Spendenkonto Kindernothilfe e. V.Stichwort "Soforthilfe für Peru", Zweck: 57656IBAN: DE92 3506 0190 0000 4545 40Bank für Kirche und Diakonie eG (KD-Bank)Pressekontakt:Christian Herrmanny, stellvertretender PressesprecherChristian.Herrmanny@Kindernothilfe.deTel.: 0203.7789-242mobil: 0178.2329667Original-Content von: Kindernothilfe, übermittelt durch news aktuell