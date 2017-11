Stuttgart (ots) - 2017 litten Millionen Menschen weltweit unterden Folgen von Naturkatastrophen und humanitären Krisen: Angesichtsdieser dramatischen Entwicklung setzt sich das Auswärtige Amt für einstärkeres humanitäres Engagement der Wirtschaft in Kooperation mithumanitären Organisationen ein.Am 22. November 2017 lädt die Initiative #CSRhumanitär desAuswärtigen Amtes Vertreter aus Unternehmen und Hilfsorganisationenzum Workshop "Die Kraft der Partnerschaft - UnternehmerischesEngagement in der Humanitären Hilfe" nach Stuttgart ein. DieVeranstaltung wird unterstützt von der KPMG-Niederlassung Stuttgart.Dr. Bärbel Kofler MdB, Beauftragte der Bundesregierung fürMenschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe und Schirmherrin derInitiative, betont: "Humanitäre Krisen und Katastrophen haben in denletzten Jahrzehnten an Häufigkeit, Komplexität und Schwerezugenommen. Führt man sich den gestiegenen humanitären Bedarf vorAugen wird klar, dass diese Herausforderungen nicht von einem Teilder Welt alleine gemeistert werden können. Zuvorderst sind hiernatürlich die Staaten in der Pflicht, aber auch die Wirtschaft hatKenntnisse und Möglichkeiten, um zu unterstützen."Die Wirtschaft als Partner in der Humanitären HilfeDie Veranstaltung lädt zum gemeinsamen Lernen ein und fördert dasVerständnis zwischen Hilfsorganisationen und Unternehmen, umgemeinsame Potenziale zu wecken. Zielsetzung ist es, für neue Wegeder Zusammenarbeit entlang des Kerngeschäfts wie Knowhow-Transfer,Corporate Volunteering oder bedarfsgerechten Ressourceneinsatz zusensibilisieren.Die Initiative #CSRhumanitär wird gemeinschaftlich durch dasAuswärtige Amt und Aktion Deutschland Hilft e.V. getragen. DasHilfsbündnis ist mit der Konzeption sowie Durchführung der Initiativebetraut. Mehr Informationen über die Initiative finden Sie auf denWebseiten des Auswärtigen Amtes unterhttp://bit.ly/Auswärtiges-Amt-InitiativeCSRhumanitär oder online beiAktion Deutschland Hilft unter http://bit.ly/InitiativeCSRhumanitärPressekontakt:Marion Michels, Projektleitung Initiative #CSRhumanitär,c/o Aktion Deutschland Hilft e.V., E-Mail: michels@csr-humanitaer.de,Tel.: +49 228 242 92-455, Mobil: +49 151 58 23 49 42Original-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell