Humanigen Aktie: Warum Humanigen, uniQure, bluebird bio und Amphastar sich am Montag erholen!

Humanigen, Inc. (NASDAQ:HGEN), uniQure N.V. (NASDAQ:QURE), bluebird bio, Inc. (NASDAQ:BLUE) und Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:AMPH) gehörten am Montag zu den Biotech-Gewinnern.

Humanigen’s Hauptmedikament erreicht die späte Phase der COVID-19-Studie

Humanigen gab positive Topline-Ergebnisse aus der Phase-3-Studie seines Hauptmedikaments – Lenzilumab – bei der Behandlung von Patienten mit COVID-19 im Krankenhaus bekannt. Das im klinischen Stadium befindliche Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Verhinderung und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung