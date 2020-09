Humane® Inc. schließt Geldbeschaffung für Series A ab

San Francisco (ots/PRNewswire) - Sam Altman und Lachy Groom leiten Humane® Inc. Series A zum Aufbau der nächsten Rechenplattform- Humane® Inc. gab heute bekannt, dass es Geldmittel in Höhe von 30 Millionen USD für das von Sam Altman und Lachy Groom geleitete Projekt Series A beschafft hat. Dank dieser Mittel kann das Unternehmen seine Mission zur Schaffung eines neuen Zusammenspiels zwischen Mensch und Technologie weiterverfolgen."Es ist Zeit für einen Wandel", bekräftigen Imran Chaudhri und Bethany Bongiorno, die Gründer von Humane. "Wir bauen eine neue Art von Unternehmen und eine neue Plattform für ein neues Zeitalter auf. Die Entwicklung neuer Paradigmen erfordert Leidenschaft und Ehrgeiz. Wir freuen uns, dass Sam und Lachy uns dabei helfen, unsere Vision zu verwirklichen.""Wir sind fest davon überzeugt, dass Humane die Zukunft definieren kann", betonen Sam Altman und Lachy Groom. "Neue Rechenplattformen werden nur selten entwickelt. Was das Team geschaffen hat, ist wirklich unglaublich. Humane hat das Potential, eine Revolution in Gang zu setzen und wir freuen uns beide auf die Partnerschaft in den nächsten Jahrzehnten."An der Runde nahmen auch Marc Benioff, Valia Ventures, Plexo Capital, Kindred Ventures und andere teil. Das vielfältige Team an Investoren bringt eine einzigartige Mischung aus technologischem, betrieblichem und globalem Fachwissen, das Humane bei seiner Mission unterstützt, eine neue Plattform für das neue Zeitalter der Datenverarbeitung zu entwickeln.Über HumaneHumane ist ein Technologieunternehmen, das Verbraucherhardware, -software und -dienstleistungen entwickelt und verkauft, die sich vertraut, natürlich und menschlich anfühlen. Humane schafft ein neuartiges Zusammenspiel zwischen Mensch und Technologie, die beste Benutzererfahrung aller Zeiten.Weitere Informationen über Humane erhalten Sie auf https://hu.ma.ne/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2928574-1&h=1610053827&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2928574-1%26h%3D1888730897%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhu.ma.ne%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fhu.ma.ne%252F&a=https%3A%2F%2Fhu.ma.ne%2F)und über Twitter: @Human (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2928574-1&h=3160458722&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2928574-1%26h%3D3393187745%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fhumane%26a%3D%2540Human&a=%40Human)e (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2928574-1&h=3135566845&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2928574-1%26h%3D3651739628%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fhumane%26a%3De&a=e)HUMANE und das hu.ma.ne-Logo sind Marken von Humane Inc.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1281254/Humane_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2928574-1&h=616774390&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2928574-1%26h%3D3539022455%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1281254%252FHumane_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1281254%252FHumane_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1281254%2FHumane_Logo.jpg)Pressekontakt:press@hu.ma.neOriginal-Content von: Humane, Inc., übermittelt durch news aktuell