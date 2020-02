Humana: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Humana":

An der Börse New York notiert die Aktie Humana am 01.02.2020, 16:30 Uhr, mit dem Kurs von 336.2 USD. Die Aktie der Humana wird dem Segment "Managed Health Care" zugeordnet.

Die Aussichten für Humana haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Humana im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Humana. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,2 und liegt mit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister) von 71,57. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Humana auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Humana hat mit einer Dividendenrendite von 0,62 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.51%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt -1,88. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Humana-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.