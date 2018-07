Humana: Aktienanalyse vom 19.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Humana":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Humana, die im Segment "Managed Health Care" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 19.07.2018, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 317,01 USD.

Die Aussichten für Humana haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Humana liegt bei einem Wert von 26,8. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Health Care Facilities & Svcs" (KGV von 59,99) unter dem Durschschnitt (ca. 55 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Humana damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Humana-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 10 Buy, 6 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Humana-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 282,81 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -10,79 Prozent erzielen, da sie derzeit 317,01 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Humana-Aktie hat einen Wert von 33,75. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (43,59). Auch hier ist Humana weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,59), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Humana.