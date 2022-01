Humana Aktie: Unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Humana":

Die Aktien von Humana Inc (NYSE:HUM) werden niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen seine EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 21 unter den Schätzungen der Analysten bestätigt hat. Darüber hinaus erwartet Humana in einem am Donnerstag veröffentlichten Formular 8-K, dass die Mitgliederzahlen im Bereich Medicare Advantage im Jahr 2022 im Allgemeinen unverändert bleiben werden, da das Unternehmen nicht davon ausgeht, dass große Kunden hinzugewonnen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung