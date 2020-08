Human Horizons schließt Partnerschaft mit Meridian Audio für ein erstklassiges Hörerlebnis mit HiPhi

Shanghai (ots/PRNewswire) - HiPhi, die Premium-Marke von Horizons für intelligente voll elektrisch betriebene Fahrzeuge, und Meridian, der britische Pionier für hochauflösendes Audio, haben ihre Partnerschaft für Audio-Lösungen für die Fahrzeugreihe HiPhi bekanntgegeben. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft stellt Meridian ein hochwertiges Audiosystem mit nahtloser Integration in den Fahrzeuginnenraum bereit, um Fahrer sowie Mitfahrern eine authentische und immersive Erfahrung im Auto zu bieten. Durch den erstmaligen Einbau seines Premium-Audiosystems in einer chinesischen Marke wird Meridian zu einem wichtigen Partner für HiPhi."Die bahnbrechende Technologie von Meridian, die man mit eigenen Ohren erleben muss, veranschaulicht unseren Innovationsgeist und wird uns in unseren Märkten eine Alleinstellung verschaffen", so Ding Lei, CEO und Gründer von Human Horizons und HiPhi. "Wir revolutionieren das Design des Fahrzeuginnenraums von Morgen, indem wir Grenzen grundlegend überwinden."Die Partnerschaft von Meridian mit HiPhi steht im Einklang mit dem Geist der vollelektrischen Marke, der zum Erkunden, Freisein und Schaffen auffordert ("To Explore, To be Free, To Create"). Die Ingenieure von Meridian arbeiten eng mit dem Entwicklungsteam von HiPhi zusammen, um ein dem nervenkitzelnden Fahrvergnügen entsprechendes Audio-Erlebnis zu bereiten."HiPhis Zielsetzungen im Bereich Fahrzeugtechnik und -design versprechen uns eine aufregende Partnerschaft", so John Buchanan, CEO von Meridian. "Unsere Kunden genießen bereits ein erstklassiges Hörerlebnis zuhause und durch diese Partnerschaft können sie sich nun auf die gleiche Audioqualität in ihrem HiPhi-Fahrzeug freuen."Die Ingenieure von Meridian haben Systeme gestaltet, die eine strategische Positionierung der Lautsprecher im gesamten Fahrzeug erlauben. So können sämtliche Fahrgäste ein Audio-Erlebnis beispielloser Qualität genießen. Das Herzstück des Systems von Meridian ist eine Reihe proprietärer Technologien, die gemeinsam ein hochmodernes Hörerlebnis mit Meridian ermöglichen.Mithilfe eines speziell entwickelten 600 Watt Verstärker sorgen die Technologien Meridian Re-Q und Meridian Digital Precision jederzeit für detailgenaue und satte Klangpracht. Insgesamt bieten 12 unabhängige Kanäle zusammen mit der Horizon-Technologie von Meridian ein vollimmersives Erlebnis und ausgezeichnetes Klangbild im gesamten Fahrzeuginnenraum. Die Perfect Balance-Technologie von Meridian garantiert die beste Audioleistung bei jeder Lautstärke. Durch sie kann der leistungsstarke Subwoofer die tiefen Frequenzen wiedergeben, während die Mitteltöner und Hochtonlautsprecher sicherstellen, dass jedes Instrument und jeder Künstler in voller Klangpracht ertönen. Die Intelli-Q-Technologie von Meridian sorgt für ein optimales Audio-Erlebnis, da die datenbasierte Entzerrung die Tonwiedergabe im Innenraum optimiert.Eine wirklich individuelle Erfahrung wird durch den Select Service geboten. Die exklusiven Lackierungen des HiPhi X können auf die Home Audio-Produkte von Meridian abgestimmt werden.HiPhi soll bis Ende des Jahres in Kleinserienfertigung gehen und ab 2021 erhältlich sein.Informationen zur Marke HiPhiHiPhi ist eine Premium-Marke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Benutzern aufgewertet wurde. Der HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug (EV) mit einer leichten Hybrid-Aluminium-Konstruktion. Die Verwendung von veganem Leder und recycelbaren Materialien unterstreicht das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, um die Zukunftsfähigkeit der EV-Produkte von Human Horizons weiter zu steigern.Informationen zu HorizonsHuman Horizons wurde für die Erforschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien und die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge gegründet. Human Horizons arbeitet zudem an intelligenten Verkehrstechnologien und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität neu definieren werden.http://www.human-horizons.com/Informationen zu Meridian AudioMeridian Audio gestaltet seit 1977 innovative, elegante, leistungsstarke Audio-Lösungen. Von seinen Flaggschiff-Lautsprechern DSP mit integriertem Verstärker bis hin zu verdeckten und klangvollen Raumlautsprechern bietet Meridian hochauflösende Audio-Systeme zur einfachen Installation für Heimkinos und vollständige Home-Lösungen. Die renommierte Meridian-Erfahrung kann nun dank partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Branchenführern in einer Vielzahl von Umgebungen genossen werden und revolutioniert so unabhängig von Standort das Hörerlebnis von Menschen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1226979/Logo_Logo.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1243205/Photo_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1243201/Photo_2.jpgPressekontakt:Cherrie Rao+86-186-1073-5510cherrie_rao@human-horizons.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132548/4688926OTS: HUMAN HORIZONSOriginal-Content von: HUMAN HORIZONS, übermittelt durch news aktuell