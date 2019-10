Human Horizons gibt Berufung des ehemaligen Senior Lead Designer von BMW zum Geschäftsführer von HiPhi Design bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Schanghai (ots/PRNewswire) - Human Horizons, das innovativeTechnologieunternehmen, das sich der intelligenten Mobilität vonmorgen verschrieben hat, gibt bekannt, dass Nicolas Huet alsGeschäftsführer von HiPhi Design zum Unternehmen kommt, wo er dieLeitung der Design-Aufgaben für die HiPhi-Marke übernimmt. Dergebürtige Franzose Huet bringt seine großen Design-Erfahrungen ausüber 25 Jahren mit, in denen er unter anderem auch weltweit für dieAufsicht beim Design von Luxusautos unter der Marke BMWverantwortlich war. Er wird James Shyr, dem Chief Design Officer undGründungspartner von Human Horizons, unterstellt sein, der neben dengenannten Funktionen auch die Oberaufsicht über das Design des HiPhiinnehat.Als ehemaliger Designer und Design-Manager bei der BMW Group warHuet für das Gesamtdesign der 3- und 5-türigen Modell der BMW1er-Modellreihe, der Coupé-, Cabrio- und Gran Coupé-Modelle aus der4er-Reihe und des BMW Zagato Coupé und des Roadster verantwortlich.Aber auch das Design der nächsten Generation der BMW i-Modelle undfür das Portfolio der BMW Group im Bereich Sportwagen der Zukunft lagin seinen Händen. Huet galt als einer der führenden Experten fürFahrzeugdesign bei dem Hersteller von Luxusautos und er wird seinebisherigen Erfahrungen für HiPhi und Human Horizons nutzen. Währendseiner Zeit bei GM-PATAC als Director of Exterior Design zeichneteHuet zudem an leitender Stelle verantwortlich für das Außendesignzahlreicher Buick- und Chevrolet-Modelle."Es ist wirklich toll, was Human Horizons in den vergangenen 22Monaten alles erreicht hat, und das ist auch ein Beweis für dieVorstellungskraft und die Führungsqualitäten von Ding Lei, der einenso viel versprechenden und vollendeten Konzern geschaffen hat. DasNiveau der Mitarbeiter und beim professionellen Engagement in dergesamten Organisation ist unvergleichlich und erzählt viel über denGeist der Marke HiPhi: 'ausprobieren, frei sein, erschaffen'."Human Horizons verstärkt seit seiner Gründung sein internationalesTeam aus leitenden Fachleuten aus der der Automobilbranche, wobeihier insbesondere Mark Stanton zu nennen ist, der ehemalige Leiterder Abteilung Special Vehicle Operations bei Jaguar Land Rover.Stanton ist Mitgründer und CTO von Human Horizons und leitet dieKonstruktion für den HiPhi 1."Nicolas Huet hat weltweite Erfahrungen, er kennt sich in Chinaaus und wir schätzen Nicolas' Fähigkeiten und Erfahrungen sehr. Erbringt ein umfassendes Verständnis von Luxusautos und Wissen indiesem Bereich mit. Er kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt zuHiPhi, um die Marke auf den wachsenden globalen Markt fürElektrofahrzeuge im Premiumsegment überzuleiten, und wir sindzuversichtlich, dass er dabei helfen wird, gemeinsam mit demzentralen Leitungsteam neue Wege bei Innovationen zu beschreiten."Informationen zur Marke HiPhiHiPhi ist eine Premium-Marke, die von Human Horizons erschaffenund von ihren Nutzern verbessert wurde. HiPhi 1 ist nicht nur einElektrofahrzeug in Aluminium-Hybrid-Leichtbauweise, sondern sorgtdarüber hinaus, dank der Verwendung von tierfreiem Kunstleder undrecycelten Materialien, für mehr Nachhaltigkeit, wodurch auch alleanderen EV-Produkte von Human Horizons immer nachhaltiger werden.Informationen zu Human HorizonsHuman Horizons baut auf Forschung und Entwicklung, um innovativeund intelligente Mobilitätstechnologien ebenso wie die Fertigung vonzukunftstauglichen intelligenten Fahrzeugen im industriellen Maßstabvoranzubringen. Darüber hinaus entwickelt Human Horizons intelligenteVerkehrstechnologien, es leistet seinen Beitrag für die Entwicklungvon Smart Cities und es wird neue Maßstäbe bei der Mobilität setzen.Offizielle http://weixin.qq.com/r/dy8WDuLE4b_eraZt93plWeChat-Adresse:Offizielle https://weibo.com/u/6556268817Weibo-Adresse:Offizielle https://www.linkedin.com/company/14439583/LinkedIn-Adresse:Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1014119/Nicolas_Huet.jpgPressekontakt:Rong Yi+86-135-8555-9698Original-Content von: HUMAN HORIZONS, übermittelt durch news aktuell