Huion stellt neueste Modelle Kamvas 22 und Kamvas 22 Plus für Künstler in der ganzen Welt vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huion, einer der führenden Hersteller grafischer Eingabegeräte, stellt heute zwei 21,5 Zoll Pen Displays vor: das Kamvas 22 und die höher konfigurierte Version Kamvas 22 Plus. Beide Pen Displays zeigen einmal mehr die Diversität der Produkte von Huion, dank derer der Nutzer je nach Budget und Bedürfnissen das geeignetste Gerät auswählen kann.Die interessanteste Eigenschaft der beiden Produkte ist der Bildschirm. Kamvas 22 Plus weist einen QD LCD-Bildschirm auf, der nicht nur blaues Licht blockiert, sondern auch einen breiteren Farbraum von 140 % sRGB mit einem optimierten Kontrastverhältnis von 1200:1 bietet. Dank des voll beschichteten, entspiegelten Ätzglases, das Parallaxe minimiert und Spiegelungen reduziert, eignet sich dieses Pen Display hervorragend für professionelle Kreativarbeiter, die höhere Ansprüche an ihr Display stellen. Kamvas 22 ist mit einem matten Antireflexionsfilm ausgestattet und mindert die Reflexion von Spiegelungen, sodass Nutzer fast wie mit Stift und Papier zeichnen können.Das Design des Kamvas 22 und des Kamvas 22 Plus ist einfach und schlank. Im Gegensatz zu den Vorläufermodellen gibt es bei diesen Modellen keine programmierbaren Expresstasten oder Touchbars. Stattdessen gibt es einen verborgenen USB-A-Port, der den Anschluss an externe Peripheriegeräte ermöglicht, sodass Nutzer mit ihrem gewohnten Zubehör wie z. B. einem Designerkeyboard arbeiten können. Zusätzlich lassen sich Kamvas 22 und Kamvas 22 Plus auch an Computer, Tablet und Telefon anschließen, sodass sich die beiden Produkte noch vielseitiger einsetzen lassen.Sowohl Kamvas 22 als auch Kamvas 22 Plus sind mit dem neuesten digitalen Stift PW517 ausgestattet, der auf Basis von Huion PenTech 3.0 entwickelt wurde und den Nutzern eine lebensechte Zeichenerfahrung mit größerer Zeichnungsgenauigkeit bietet. Beide Produkte verfügen auch über 8192 Druckempfindlichkeitsstufen, durch die Linien je nach angewandtem Druck in unterschiedlicher Breite und Sättigung gezogen werden können. Dank der ±60° Kippstütze können Nutzer des Kamvas 22 und Kamvas 22 Plus auch auf natürlichere Weise Schattierungen hinzuzufügen, sodass sie ihre Zeichentechnik fast wie mit einem echten Bleistift entfalten können.Als internationaler Hersteller von grafischen Eingabegeräten hat es Huion sich zur Aufgabe gemacht, innovative und benutzerfreundliche Produkte für Künstler in aller Welt herzustellen, um sie bei der Verwirklichung ihrer Träume unterstützen.Weitere Informationen zu Huion finden Sie unter http://www.huion.com/ .