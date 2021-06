Huion stellt eine neue Serie von Stifttabletts vor, die Inspiroy RTS-300, RTM-500 und RTP-700

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huion, einer der größten Hersteller und Anbieter von digitalen Grafiktabletts und Stift-Displays, kündigt drei neue Stifttabletts an, das Inspiroy RTS-300, RTM-500 und RTP-700. Mit ihrem neuen, schlanken Design und ihrer hochwertigen Leistung verbessern diese neuen Stifttabletts die digitale Kreation und unterstützen den professionellen und persönlichen Workflow jedes Anwenders.AußendesignNeben der aktiven Arbeitsfläche, die mit sternförmigen Punkten bedruckt ist, um leicht zu erkennen, wo gezeichnet werden soll, haben diese neuen Tabletts eine papierähnliche Abdeckung, die die Reibung zwischen Arbeitsfläche und Stiftspitze stark erhöht, so dass sich das Zeichenerlebnis realistischer denn je anfühlt. Erhältlich in verschiedenen Farben, darunter Cosmo Black, Blossom Pink, Solar Orange und Twilight Blue, können diese schlanken und kompakten Tablets überall hin mitgenommen werden und bieten schnelle Plug-and-Play-Action.Verbesserte Leistung für ein zufriedenstellendes BenutzererlebnisNeben dem Erscheinungsbild für die Tablets wurde der neue PW400-Stift für die Inspiroy RT-Serie entwickelt. Der PW400 ist ein batterieloser digitaler Stift mit einer haltbareren und stabileren Schreibfeder und einer Schreibgeschwindigkeit von 300 PPS, was diese Tablets zu Huions bisher am schnellsten reagierenden Tablets macht. 8192 Stufen der Druckempfindlichkeit und ±60 ° Neigungsunterstützung können auch mit dem Stift PW400 verwendet werden.Auf den Menschen ausgerichtetes Design, um unterschiedliche Bedürfnisse besser zu erfüllenDiese Stifttabletts wurden mit Blick auf alle Benutzer entwickelt, von Online-Pädagogen, die Gleichungen über Zoom schreiben, bis hin zu Kunsthobbyisten, die ihre Arbeiten über soziale Medien teilen möchten. Sie können von jedem verwendet werden, der seinem digitalen Leben eine persönliche Note verleihen möchte. Anpassbare Druck-/Touch-Tasten (mit Touch Strip bei RTM-500 und RTP-700) machen das Editieren einfacher und effizienter, da die Benutzer ihre am häufigsten verwendeten Tastenkombinationen auf die Tasten programmieren können, um einen reibungslosen und optimierten Arbeitsablauf zu erreichen. Alle Tablets können für die Verwendung mit der rechten oder linken Hand angepasst werden. Darüber hinaus sind diese Stifttabletts auch mit Geräten mit Windows 7 oder höher, macOS 10.12 oder höher und Android 6.0 oder höher kompatibel. Tablets müssen jederzeit mit einem kompatiblen Gerät verbunden sein, um zu funktionieren.Als spezielle Produkte nur für den Einzelhandel können diese Stifttabletts bei autorisierten Huion-Händlern auf der ganzen Welt erworben werden. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf: www.huion.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1530544/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1530545/image_2.jpgPressekontakt:Sophia Duan+86 0755-32998540-8018Original-Content von: Huion, übermittelt durch news aktuell