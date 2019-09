Huion stellt auf der IFA 2019 in Berlin das Inspiroy Ink H320M und das Kamvas Pro 16 Premium vor

Berlin (ots/PRNewswire) - Huion Animation Technology ist auf derdiesjährigen IFA in Berlin vertreten, um der Welt seine neustenGrafik-Eingabegeräte vorzustellen. Mit dem ersten Produkt aus derInspiroy-Ink-Serie, dem H320M, und dem Kamvas Pro 16 Premium, dasinnerhalb der Huion-Produktfamilie über den größten Farbraum verfügt,treten zwei Produkte an, die Menschen aus aller Welt beeindruckensollen.Das Inspiroy Ink H320M ist das branchenweit erste Grafiktablet,das gleichzeitig als Grafiktablet und als LCD-Schreibtablet genutztwerden kann. Durch diese Kombination werden nicht nur dieEinsatzmöglichkeiten optimiert, sondern es wird auch dieBedienfreundlichkeit für Anwender erhöht. Die E-Paper-Technologie,die bei diesem Tablet zum Einsatz kommt, sorgt für den niedrigenStromverbrauch eines Schreibtablets, wodurch die eingebauteKnopfzellenbatterie über zwei Jahre hält und Anwender bei derErstellung von Entwürfen auf der LCD-Oberfläche unterstützt werden.Die vier Gummifüße an der Unterseite des LCD-Geräts und die Hülle fürdas Tablet, die im Lieferumfang enthalten ist, schützen dieArbeitsfläche vor Kratzern, auch beim Zeichnen. Durch die8192-stufige Drucksensitivität des Schreibtablets und seine ReportRate von 266 PPS können Nutzer störungsfrei und realitätsnahZeichnungen erstellen, wodurch ihre echten zeichnerischen Fähigkeitenvollständig abgebildet werden. Erstellen Sie auf der LCD-Oberflächeeinen Entwurf, wann immer Ihnen eine Idee in den Sinn kommt, und dannsetzen Sie den Entwurf über die andere Seite um. Drehen Sie es um undmachen Sie einfach weiter. Sie werden nie irgendeine ausgefalleneIdee ungenutzt liegen lassen und Ihr kreativer Flow wird niemalsunterbrochen.Das Kamvas Pro 16 Premium ist ein Stift-Display, das innerhalb derHuion-Produktfamilie über den größten Farbraum verfügt(sRGB-Verhältnis von 150 %). Daneben bietet das Gerät einKontrastverhältnis von 1200:1, was das derzeit höchste am Marktverfügbare ist und wodurch Ihre Arbeit auf dem Bildschirm nochlebensechter erscheint. Die Glas-Vollbeschichtung und -Entspiegelungminimieren den Parallaxeneffekt auf dem Bildschirm und geben demAnwender das Gefühl von Reibung wie auf Papier. Auf der Schaltflächegibt es insgesamt 6 programmierbare Tasten, über die Nutzer ihrStift-Display individuell anpassen und damit ihre Arbeitseffizienzsteigern können."Nutzer-Wünsche, Nutzer-Beteiligung und Nutzerfreundlichkeit" -das sind die wichtigsten Grundpfeiler, auf denen Huion aufbaut, umdas Unternehmen in eine bessere Zukunft zu führen, in der alle Kundedas für sie ideale Huion-Grafiktablet finden können. Umherauszufinden, was ein ideales Huion-Tablet sein könnte, gehen Siebitte auf www.huion.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/967969/Inspiroy_Ink_H320M.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/967970/Kamvas_Pro_16_Premium.jpgPressekontakt:Carlos Lin+86-188-2017-8551Original-Content von: Shenzhen Huion Animation Technology, übermittelt durch news aktuell