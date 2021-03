Huion kündigt zwei 4K-Stift-Displays an, Kamvas Pro 16(4K) & Kamvas Pro 16 Plus(4K)

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huion, einer der führenden Hersteller von Grafikeingabegeräten, kündigt heute zwei 4K-Stift-Displays an, Kamvas Pro 16(4k) und Kamvas Pro 16 Plus(4K). Als Nachfolgeprodukte des Kamvas Pro 16 zeichnen sich diese beiden Stiftdisplays durch ein minimalistischeres Design und eine verbesserte Displayauflösung von 4K aus.Das 4K DisplayDiese beiden Produkte überraschen den Anwender mit ihren hochauflösenden Bildschirmen. Kamvas Pro 16(4k) und Kamvas Pro 16 Plus(4K) verfügen über 3840×2160 (16: 9)-Displayauflösung, d. h. mehr als 8 Millionen Pixel sind auf dem 15,6-Zoll-Bildschirm untergebracht und bieten dem Benutzer feinste Bilder, bei denen jedes noch so kleine Detail klar zu erkennen ist. Durch den Einsatz eines QD-LCDs verfügt der Kamvas Pro 16 Plus(4K) über einen großen Farbumfang von 145 % sRGB und ein optimiertes Kontrastverhältnis von 1200:1, was bedeutet, dass alles, was die Schöpfer zeichnen, durch die lebensechte Farbdarstellung zum Leben erweckt wird. Während der Kamvas Pro 16(4k) mit 120 % sRGB-Farbraum und 16,7M Displayfarben weiche Farbverläufe und einen natürlichen Übergang zwischen Farbtönen ermöglicht.Außergewöhnliche Leistung und kompaktes GehäuseNeben dem Bildschirm machen auch die außergewöhnliche Leistung und das minimalistische Design diese beiden Stift-Displays zu idealen Werkzeugen für kreative Profis. 8.192 Stufen der Druckempfindlichkeit ermöglichen es den Stiftanzeigen, jede feine Veränderung des Drucks zu erfassen und damit Linien mit unterschiedlicher Sättigung und Breite zu realisieren. Der Digitalstift PW517, der auf Basis des neuesten Huion PenTech3.0 entwickelt wurde, garantiert dem Anwender ein stabiles und besseres Zeichenerlebnis. Ausgestattet ohne Drucktasten auf dem Bedienfeld, sind diese beiden Stiftdisplays kompakt, aber mit ausreichender Arbeitsfläche, die den Erwartungen von Anwendern entsprechen, die Minimalismus verfolgen. Außerdem lässt das Unibody-Design die Produkte eleganter aussehen und das al-legierte Gehäuse hilft, Kratzer zu vermeiden.Erreichen Sie mehr mit der Mini-Tastatur KD100Um die Erstellung von Benutzern weiter zu erleichtern, stellt Huion heute auch ein Mini-Tastenwahlgerät vor, nämlich Huion KD100. Mit 18 programmierbaren Drucktasten und einem programmierbaren Dial-Controller ermöglicht dieses Tastenwahlgerät dem Benutzer, seine am häufigsten verwendeten Tastenkombinationen für einen schnellen Zugriff auf eine Drucktaste oder den Dial-Controller zu programmieren, was zu einem effizienteren Arbeitsablauf beiträgt.Weitere Informationen zu diesen 4K-Stift-Displays und dem Mini-Keydial finden Sie unter www.huion.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1454476/20210311152759.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1454477/20210311152804.jpgPressekontakt:Sophia Duan+86-0755-32998540-8018Original-Content von: Huion, übermittelt durch news aktuell