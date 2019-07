Huion enthüllt in Cebu peppiges Grafiktablett

Cebu, Philippinen (ots/PRNewswire) - Huion Animation Technologypräsentierte sein erstes Co-Branded Pen Tablet HS64 Special Editionin Cebu, Philippinen. Ein weiteres neues Produkt, Kamvas Pro 16Premium, wurde ebenfalls der Öffentlichkeit vorgestellt.Da für die heutigen Verbraucher, insbesondere die jüngeren, imVergleich zu früher das Produktdesign wichtig ist, erstellt Huion dasHS64 SE, das sich produktdesignerisch von allen bisher vomUnternehmen hergestellten Graftiktablett-Modellen unterscheidet.Das Design von HS64 SE basiert auf der Komikfigur Chips, die vonCiayo Games, einem bekannten Spieleentwickler mit Sitz in Indonesien,entwickelt wurde. Chips ist ein gelbes Entlein, das wie eine Bananeaussieht, süß, intelligent und auch ein bisschen witzig. Mit demfröhlichen Design von HS64 SE können Nutzer mit einem angenehmen Bildihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.Darüber hinaus lässt die Kombination von gelben und schwarzenFarben das gesamte Produkt stilvoller und kreativer erscheinen. Nebendem Design des HS64 SE wird auch die Funktionalität des Produkts denErwartungen der Anwender gerecht. Die branchenführende Reportrate undDrucksensitivität sorgen für ein echtes Malgefühl. Mit einerReportrate von 266PPS reagiert es blitzschnell auf jedeStiftbewegung, so dass unabhängig von der Geschwindigkeit, mit derder Benutzer den Stift bewegt, die erzeugten Linien immer eng demCursor folgen. 8192 Stufen der Drucksensitivität ermöglichen es,durch unterschiedlich starken Druck auf den Stift die eingegebenenLinien in verschiedenen Formen und Farben darzustellen. Der Einsatzder batterielosen elektromagnetischen Resonanztechnik kann den Stiftsogar von der Stromladung befreien und bietet flexibleArbeitsbedingungen. Die Portabilität des HS64 SE sowie seineBetriebssystemkompatibilität werden den Erwartungen der Benutzergerecht. Jetzt können Benutzer von überall aus ihre Inspirationenrechtzeitig erfassen, solange ihr HS64 SE mit ihrem Android-Handyverbunden ist."Benutzeranfrage, Benutzerbeteiligung und Benutzerorientierung"ist das Mantra von Huion, das das Unternehmen in eine bessere Zukunftführt, in der alle Kunden ihr ideales Huion Graiktablett findenwerden. Um herauszufinden, welches Huion-Tablett ideal für Sie ist,besuchen Sie bitte www.huion.comPressekontakt:Carlos Lin,+86-18820178551Foto -https://mma.prnewswire.com/media/930635/HS64_Special_Edition_1.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/930636/HS64_Special_Edition_2.jpgOriginal-Content von: Shenzhen Huion Animation Technology, übermittelt durch news aktuell