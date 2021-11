Huion Kamvas RDS-160: ein kreatives Pen-Display zur Förderung Ihrer Kreativität

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Der globale Anbieter von digitalen Malgeräten Huion bringt ein neues Pen-Display, Kamvas RDS-160, auf den Markt, um die Kreativität von Künstlern zu fördern. 15.Der 6-Zoll Kamvas RDS-160, der die Quantum-Dot-Technologie einsetzt, verfügt über einen größeren Farbraum und kann Bilder mit lebendigen und leuchtenden Farben darstellen. Der batterielose Digitalstift mit Stiftanzeige verfügt über eine professionelle Druckempfindlichkeit, die ein natürliches und reibungsloses Schreib- und Zeichenerlebnis ermöglicht.Quantenpunkttechnologie für ein beeindruckendes GestaltungserlebnisDer Kamvas RDS-160 ist sehr praktisch und nur 12 mm dick, so dass die Benutzer die Tragbarkeit und den Komfort der digitalen Kreation genießen können, auch wenn sie im Freien arbeiten. Ausgestattet mit einem volllaminierten Bildschirm und einem weiten Betrachtungswinkel gewährleistet der Kamvas RDS-160 klare und helle Bilder, wenn der Benutzer aus verschiedenen Blickwinkeln sieht. Dank der Quantenpunkttechnologie wird ein sRGB-Farbraum von 145 % erreicht, der Bilder mit hoher Sättigung, präzisem Farbton und natürlicher Helligkeit darstellt und den Benutzern ein intensiveres Zeichenerlebnis bietet.Natürliche Striche als Anregung für Ihre FantasieAusgestattet mit dem verbesserten, batterielosen Digitalstift PW517 bietet der Kamvas RDS-160 den Anwendern ein reibungsloses und komfortables Zeichenerlebnis. Linien mit unterschiedlichen Breiten und Formen können natürlich und sofort reproduziert werden, wenn sich der ausgeübte Druck ändert. Dank der Neigungsunterstützung von ±60° können Benutzer den Stift neigen, um Bilder zu färben oder zu schattieren, ohne die Software häufig bedienen zu müssen.Programmierbare Drucktasten zur Optimierung der ArbeitsabläufeDas Kamvas RDS-160 Stift-Display verfügt über zwei Tasten auf dem Stift und zehn Drucktasten auf dem Display, die alle an die gewünschten Funktionen angepasst werden können, z. B. Rückgängig machen, Vergrößern/Verkleinern der Leinwand, Vergrößern/Verkleinern der Pinselgröße usw. Die Benutzer können auch in den Stifttablettmodus wechseln, um Strom zu sparen und eine andere Art der Gestaltung zu erleben.Einfache Verbindung bringt mehr MöglichkeitenKamvas RDS-160 kann über ein 3-in-1-Kabel oder ein vollwertiges USB-C-auf-USB-C-Kabel an Computer und Android-Geräte angeschlossen werden, was Ihre Effizienz erheblich steigern wird. Neben dem Zeichnen spielt der Kamvas RDS-160 auch eine wichtige Rolle beim Modedesign, Animationsdesign, Architekturdesign, Online-Unterricht usw. Es ist einfach ein großartiges Werkzeug für viele Menschen.Für weitere Informationen über Huion-Produkte besuchen Sie bitte www.huion.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1681294/RDS_160_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1681295/RDS_160_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpgPressekontakt:Xiaoyan Wen+86-755-32998541-8022Original-Content von: Huion, übermittelt durch news aktuell