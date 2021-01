Huion KD200: Die innovative Kombination aus Tastatur und Stifttablett wurde mit drei internationalen Designpreisen ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der weltweit tätige Anbieter von digitalen Zeichengeräten Huion hat kürzlich sein preisgekröntes Stifttablett KD200 vorgestellt. Ausgestattet mit einer Einhandtastatur und einem Dial-Controller, ist dieses Stifttablett eine Innovation für effizientes digitales Zeichnen. Die eingebaute Bluetooth 5.0-Technologie macht es noch attraktiver und produktiver.Innovatives Design für höhere EffizienzUm den Anwendern das Zeichnen weiter zu erleichtern, kombiniert das KD200 ein Stifttablett erstmals mit einer Tastatur und einem Dial-Controller. Die 23 Standardtasten der Tastatur können, wie die der allgemeinen Tastatur funktionieren, die sowohl kontinuierliche Eingaben als auch Tastenkombinationen unterstützen, während der Dial-Controller und die 5 programmierbaren Tasten als unterschiedliche Funktionen an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden können.Als ausgereiftes Produkt mit hervorragender Leistung wurde das KD200 von internationalen Institutionen und professionellen Designern weithin anerkannt. Es wurde mit dem Golden Pin Design Award, dem Good Design Award und dem Red Star Design Award ausgezeichnet.Bluetooth 5.0 für mehr GestaltungsfreiheitAusgestattet mit der fortschrittlichen Bluetooth 5.0-Technologie, unterstützt das Huion KD200 eine größere Kommunikationsdistanz und eine schnellere Signalübertragung, die es dem Benutzer ermöglicht, seine Kreativität sowohl zu Hause als auch unterwegs zu entfesseln. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden kann das KD200 zudem zweifellos die Anforderungen der meisten Anwender erfüllen, ganz zu schweigen davon, dass es nur 1,2 Stunden dauert, bis der Akku vollständig geladen ist.PenTech3.0 und Texturblatt für Stift-auf-Papier-ZeichenerfahrungDer batterielose Digitalstift PW517 mit niedrigerem Magnetkern ermöglicht dank PenTech3.0 ein stabileres Zeichenerlebnis. Mit 8192 Stufen der Drucksensitivität und einer Neigungsunterstützung von ±60° lassen sich außerdem Linien in unterschiedlicher Breite und Sättigung einfach und natürlich durch die Einstellung des Stiftwinkels und des ausgeübten Drucks realisieren. Das KD200 ist mit einer papierähnlichen Oberfläche ausgestattet, die Kratzer und Fingerabdrücke vorbeugt. Das Schreiben darauf fühlt sich an wie das Schreiben auf Papier, da der Benutzer die Reibung des digitalen Stifts beim Gleiten auf der Oberfläche des KD200 spüren kann.Als erstes Produkt, das von Huion im Jahr 2021 auf den Markt gebracht wird, repräsentiert das KD200 die Ehre und den technologischen Durchbruch, den Huion in den letzten zehn Jahren erreicht hat. In Zukunft wird Huion immer mehr innovative und praktische Produkte einführen, um das Schaffen von Digitalkünstlern auf der ganzen Welt zu erleichtern.Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf: www.huion.com (http://www.huion.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1421259/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1421262/2.jpgPressekontakt:Sophia Duan+86-755-32998540-8018Original-Content von: Huion, übermittelt durch news aktuell