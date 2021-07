Huion Digital Drawing Products unterstützen die Entstehung des Oscar-qualifizierten besten animierten Kurzfilms des Palm Springs International Shortfest, Step into the River

Palm Springs, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die größte Veranstaltung für Kurzfilme in Nordamerika, eine ausgewiesene Qualifikationsveranstaltung für die Oscars, Baftas und Goyas, das 2021 Palm Springs International ShortFest (https://www.indiewire.com/t/palm-springs-international-shortfest/) gab am 28. Juni seine Jurypreisträger bekannt. Ein animierter Kurzfilm, Step into the River (China/Frankreich), gesponsert von Huion und unter der Regie von Weijia Ma, gewann den besten animierten Kurzfilm des Festivals. Nach dem Silver Hugo Award des Chicago International Film Festival ist dies eine weitere internationale Auszeichnung, die Step into the River erhielt.Der Film erkundet eine bestimmte Zeit Chinas und erzählt eine Geschichte aus der Perspektive von Mädchen aus dieser Zeit. In diesem 15-minütigen Film wurden Zehntausende von Zeichnungen erstellt und gerendert, was ein gewaltiges Arbeitspensum für die Animatoren bedeutet. Um den Schöpfern zu helfen, ihre Arbeiten auf komfortable und effiziente Weise zu beenden, stellte Huion dem Animationsteam einige seiner leistungsstärksten Zeichengeräte zur Verfügung, unter denen Kamvas Pro 22(2019) eine wichtige Rolle bei der Erstellung spielte.Kamvas Pro 22(2019) ist ein 21,5-Zoll-Stift-Display, das von Huion im Jahr 2019 eingeführt wurde. Mit seinem großen Arbeitsbereich und der hervorragenden Farbleistung können Anwender bequem detailliertere und natürlichere Zeichnungen erstellen. Außerdem sind der Blendschutz, die Stift-auf-Papier-Zeichnungserfahrung, die Kippunterstützung und der hohe Druckempfindlichkeitsgrad vorgesehen, um die Arbeit der Schöpfer zu erleichtern."Reiche Details der Zeichnungen können auf diesem Stift-Display erhalten und authentisch präsentiert werden", sagte Jihua Zhu, einer der Hintergrundmaler aus dem Team, "wir scannen die Pastellzeichnungen, um die reichen Details des Bildes zu erhalten. Auf diesem Bildschirm mit leuchtenden Farben können wir weiterhin Linien hinzufügen, um das Bild zu verbessern."Mit Hilfe des Stift-Displays von Huion können die Schöpfer des animierten Kurzfilms wie Hintergrundmaler und Animatoren nicht nur ein komfortables und zuverlässiges Arbeitsgerät nutzen, sondern auch ihre Ideen effizient und realistisch ausdrücken, wodurch ihre Werke lebendiger und ansprechender werden.Als professioneller Anbieter von grafischen Eingabegeräten finden Huion-Produkte breite Anwendung in Bereichen wie CG-Animation, digitale Filmerstellung, ID-Design, Architekturdesign usw.Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf: www.huion.com.Um die Entstehungsgeschichte von Step into the River zu sehen, besuchen Sie bittehttps://www.youtube.com/watch?v=pCboJ4MH56wFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1554754/20210630100545.jpgPressekontakt:Sophia Duan+86-0755-32998540-8018Original-Content von: Huion, übermittelt durch news aktuell