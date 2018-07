Hugo Lloris wird mit uhlsport Torwarthandschuhen Weltmeister / Hugo Lloris und Danijel Subasic trugen im WM-Finale 2018 Torwarthandschuhe von uhlsport (FOTO)

--------------------------------------------------------------Newsletter Anmeldunghttp://ots.de/ZDYdRP--------------------------------------------------------------Balingen (ots) -Das Fußballspiel des Jahres ist gespielt und der neueFußball-Weltmeister Hugo Lloris freut sich zu Recht über den Titel.Fußballfans in aller Welt verfolgten gespannt das Finale in Moskauzwischen Frankreich und Kroatien und jubelten oder trauerten am Ende.Beim Sportartikelhersteller uhlsport hätte man dagegen mit jedemSieger sehr gut leben können denn die Torhüter beiderNationalmannschaften trugen Handschuhe aus der aktuellen uhlsportAERORED Kollektion."Es war für uns eine perfekte Konstellation, dass sich zwei vonuns ausgerüstete Top-Torhüter mit ihren Mannschaften in einemWM-Finale gegenüberstanden", sagt uhlsport Geschäftsführerin MelanieSteinhilber. "Jeder von uns hatte je einen Daumen für Hugo Lloris undfür Danjel Subasic gedrückt. Auch wenn am Ende nur einer den WM-Pokalin den Händen halten konnte sind beide für uns absolute WM-Helden."Während Frankreichs Nationalmannschaft schon im Vorfeld derWeltmeisterschaft von zahlreichen Experten zum Favoritenkreis gezähltwurde, war der Finaleinzug der Kroaten für viele überraschend. BeideTeams glänzten in Russland durch hervorragende Mannschaftsleistungenund auch die beiden Torhüter hatten mit ihren Paraden erheblichenAnteil am ausgesprochen positiven Turnierverlauf ihrer Teams.Hugo Lloris und Danijel Subasic vertrauen in Bezug auf ihrwichtigstes Arbeitsgerät den Torwarthandschuhen aus dem Hauseuhlsport. Deren Handschuhe gehören Dank ihrer patentierten Schäumeund innovativen Schnitte seit Jahrzehnten zu den Besten der Welt.Weitere Informationen zu den uhlsport WM-Torhütern und der AEROREDHandschuhfamilie erhalten Sie unter: http://aerored.uhlsport.comÜber uhlsport:Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und produzierte damalsvorwiegend Lederstollen für Fußballschuhe. Mittlerweile hat sich dasFamilienunternehmen zu einem auch international renommierten Anbietervon Teamsport-Artikeln entwickelt und ist mit eigenen Marken in denFeldern Fußball (uhlsport) und Handball (Kempa) tätig. Zudem hältuhlsport in Europa die Vertriebsrechte für die weltbekannteUS-Basketballmarke Spalding. In der 1. und 2. Fußball-Bundesligarüstet uhlsport unter anderem die Teams von Fortuna Düsseldorf, dem1. FC Köln und dem 1. FC Magdeburg aus. Bei der Weltmeisterschaft inRussland lief die Nationalmannschaft von Tunesien in Outfits vonuhlsport auf. In Frankreich ist uhlsport offizieller Ausrüster undBallsponsor der Lique 1 und Ligue 2. Außerdem zählt uhlsportTop-Torhüter wie Hugo Lloris, Oliver Baumann, Ron-Robert Zieler undLukas Hradecky zu seinen Markenbotschaftern. Die deutscheHandball-Nationalmannschaft wird seit Jahren von Kempa ausgestattet.2019 findet die Weltmeisterschaft der Handballer in Deutschlandstatt.Pressekontakt:Melanie MerzHead of Marketing Communicationuhlsport GmbHKlingenbachstraße 3D-72336 Balingen-EngstlattTel.: +49 7433 / 268-289Eric SingleJr. New Media & PR Manageruhlsport GmbHKlingenbachstraße 372336 Balingen-EngstlattTel.: +49 7433 / 268-118Mail: pr@uhlsport.deMöchten Sie zukünftig keine Pressemitteilungen mehr von uns erhalten,schreiben Sie bitte ein Email an pr@uhlsport.de mit dem BetreffAbmeldung Pressemitteilungen.Original-Content von: uhlsport GmbH, übermittelt durch news aktuell