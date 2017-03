Hugo Egon Balder und Constantin Entertainment vereinbaren exklusive Zusammenarbeit

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) - Schauspieler, Regisseur und Kult-Moderator HugoEgon Balder und die Münchner TV-Produktionsfirma ConstantinEntertainment haben sich verständigt, exklusiv bei der Entwicklungund Produktion von TV-Programmen zusammen zu arbeiten. DieZusammenarbeit ist zunächst auf 2 Jahre geplant.Hugo Egon Balder ist letzten Freitag sehr erfolgreich mit derNeuauflage des Comedy-Klassikers "Genial Daneben" in Sat.1 (6 Folgen,freitags 21:15 Uhr), on air gegangen, der von ConstantinEntertainment produziert wird. Außerdem ist noch in diesem Jahr eineweitere sechsteilige Panel-Show mit dem Kult-Moderator in Planung.Otto Steiner: "Wir arbeiten mit Hugo schon sehr lange zusammen undschätzen ihn sehr als kreativen Partner, Entertainer und Menschen!Seine coole Art der Moderation und sein staubtrockener Humor sindnach wie vor einzigartig und in der gesamten Branche geschätzt. Wirfreuen uns sehr, dass wir nach vielen Jahren der Verlobung jetztendlich heiraten!" Hugo Egon Balder: "Ich habe in den Jahren derZusammenarbeit mit Constantin Entertainment Otto Steiner als absolutkompetenten, humorvollen und ehrlichen Menschen kennengelernt, sodass diese 'Heirat' für mich die logische Konsequenz ist. Die Braut,also ich, ist zwar nicht mehr die allerjüngste, aber trotzdem noch inder Lage mit dem Bräutigam Kinder zu zeugen, die hoffentlich bald dasLicht der Unterhaltung bei einem TV- Sender erblicken werden. Ichfreue mich auf spannende Zeiten."Pressekontakt:Monika ReinerConstantin Entertainment GmbHCarl-Zeiss-Ring 3D-85737 Ismaningmonika.reiner@constantin-entertainment.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell