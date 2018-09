Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Unterföhring (ots) -Hugo Egon Balder lädt zum Schlager-Spaß am Fun Freitag in SAT.1:In der neuen XXL-Ausgabe "Genial daneben - Die Schlagershow" amFreitag, 7. September 2018 um 20:15 Uhr, dreht sich alles um diebunte Schlagerwelt. Gemeinsam mit Bülent Ceylan, Janine Kunze,Michael Kessler, Mike Krüger, Ingolf Lück, Simon Pearce, Ingo Appeltund Martin Rütter beantworten Hella von Sinnen und Wigald Boningkniffelige Fragen der musikalischen Gäste. Die Schlagerstars BeatriceEgli, voXXclub, Guildo Horn, DJ Ötzi und KLUBBB3 lassen das Team überFragen wie "Was ist der Anita-Effekt?" oder "Was ist dasHappy-Hour-Gen?" rätseln und heizen dem Publikum auf der Musikbühnerichtig ein.Noch mehr Spaß am Fun Freitag in SAT.1: Ab 14. September 2018sorgen Bülent Ceylan in seiner neuen Show "Game of Games" sowie neueStaffeln der Kult-Comedy-Show "Genial daneben", der Impro-Comedy"Mord mit Ansage" und der Witzeshow "Richtig witzig" für geballtenSpaß am Freitagabend.Der Fun Freitag in SAT.1 mit "Genial daneben - Die Schlagershow" -am Freitag, 7. September 2018 um 20:15 Uhr.Fotos zur Show finden Sie hier: http://presse.sat1.de/kalenderBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra DandlTel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell