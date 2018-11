Hugo Boss will bis 2022 Umsatz- und Gewinnwachstum beschleunigen

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss will in den kommenden vier Jahren bei Umsatz und Gewinn eine Schippe drauf legen.



Bis 2022 soll der Umsatz währungsbereinigt im Schnitt um 5 bis 7 Prozent pro Jahr zulegen, teilte der MDax -Konzern am Donnerstag in Metzingen mit. Die Hoffnungen ruhen dabei auf Asien, dem Ausbau der Marke Hugo sowie dem Onlinegeschäft. Der Gewinn soll deutlich schneller steigen als die Erlöse.

Dazu will Hugo Boss das Geschäft in den eigenen Läden stärken, die Kollektionen weniger komplex halten sowie die Rabatte und das Outletgeschäft runter fahren. Darüber hinaus plant das Management ein Programm zur Effizienzsteigerung.

Die operative Marge (Ebit) soll bis 2022 einen Wert von 15 Prozent erreichen. Das wären nahezu 3 Prozentpunkte mehr als das, was Hugo Boss für das laufende Geschäftsjahr eingeplant hat. Bei der Dividende bleibt alles beim alten. Weiterhin will Hugo Boss 60 bis 80 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausschütten./she/jha/