Hugo Boss will beim Gewinn stärker zulegen

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss erwartet für das laufende Jahr ein weiteres Wachstum.



So soll der Umsatz 2019 währungsbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag im schwäbischen Metzingen mitteilte. Beitragen soll dazu der Onlinehandel sowie ein überproportionales Wachstum in der Region Asien/Pazifik. Im Vorjahr hatte Hugo Boss die Erlöse währunsgbereinigt um 4 Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro gesteigert.

Beim operativen Ergebnis will Hugo Boss stärker zulegen als beim Umsatz: Hier geht das Management um Konzernchef Mark Langer von einem hohen einstelligen Wachstum aus - nach einem Plus von lediglich 2 Prozent auf 347 Millionen Euro im Vorjahr. Dabei will Hugo Boss auch weniger Rabatte geben. Wie anderen Modekonzernen auch, hatte der heiße Sommer Hugo Boss im vergangenen Jahr das Geschäft verdorben.

Die Aktionäre sollen für das vergangene Geschäftsjahr mit 2,70 Euro je Aktie eine höhere Dividende erhalten als im Vorjahr, als 2,65 Euro gezahlt wurden. An der Börse wurden der Ausblick zunächst positiv genommen. Das im MDax notierte Papiere legte auf der Handelsplattform L&S zu./nas/zb