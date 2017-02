Hugo Boss und die Renditen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

letzte Woche gab es mal wieder News zu Hugo Boss, wenn auch nur in der Analyse. Waren doch die vorläufigen Eckdaten für 2016 bekannt gegeben worden. Und die sorgten für Aufregung. Wie geht die Situation für Hugo Boss nun weiter?

Turnaround bleibt Fantasie? Für Aufsehen am Markt sorgten in der letzten Woche die vorläufigen Geschäftszahlen von Hugo Boss. Doch markttechnisch und fundamental betrachtet bleibt der Turnaround zunächst einmal eine Fantasie. Auch wenn einige Analysten eine markante Bodenformation entdeckt haben wollen, bestätigen ließ sich diese, zumindest in der letzten Woche, noch nicht.

Die Renditen! Den Zahlen zufolge fällt die ungehebelte Eigenkapitalrendite mit 0,20 % gerade noch so in den positiven Bereich und die Umsatzrendite von 6,61 % fällt ebenfalls eher gering aus.

Überwindung des Preiswiderstands? Nun, da sich die technische Bodenbildung bisher noch nicht bestätigt hat, liegt der zu überwindende Preiswiderstand, mit Stand letzter Woche, bei etwa 62,15 Euro je Aktie.

Weniger Gewinn! Der Gewinn je Aktie hat sich in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 45 % verringert, so dass es für 2016 wohl einen Ergebnisrückgang geben wird. – Allerdings, und das ist wohl gut für Hugo Boss, im Rahmen der Erwartungen.

Etwas Geduld ist wohl noch erforderlich, um zu erfahren, wie sich der Kurs der Aktie von Hugo Boss weiterentwickelt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

