Hugo Boss profitiert vom Europa-Geschäft

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss hat dank gut laufender Geschäfte in Europa seinen Umsatz gesteigert.



Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zogen die Erlöse im Konzern im zweiten Quartal um 3 Prozent auf 653 Millionen Euro an, wie der Konzern am Donnerstag in Metzingen mitteilte. Ohne den Einfluss des starken Euro hätte das Plus bei 6 Prozent gelegen.

Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) sank um 1 Prozent auf 106 Millionen Euro. Neben den Währungen belasteten höhere Aufwendungen etwa in digitale Angebote oder eine bessere Qualität der Produkte. Unter dem Strich verringerte sich das Konzernergebnis um 7 Prozent auf 54 Millionen Euro. Konzernchef Mark Langer sieht den Konzern auf Kurs und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr./she/jha7